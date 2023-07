«Stop al lavoro con il caldo», sindacati in pressing. Landini: in autunno sciopero generale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, mette pressione sul governo sui temi del lavoro e per l’autunno evoca lo sciopero generale. «Sarà necessario farlo contro la legge di bilancio - ha spiegato Landini -. Faremo una consultazione straordinaria tra i lavoratori a settembre e non solo per chiedere se mobilitarsi, ma anche per capire come vogliamo farlo e come convincere le persone a venire con noi a Roma».

Caldo, Cgil: estendere subito la cig, martedì è già tardi

L’ultimo terreno di scontro con l’esecutivo Meloni è come affrontare l’emergenza caldo: «Noi stiamo dicendo una cosa molto precisa - ha proseguito Landini - che bisogna fare un provvedimento subito per dare la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in tutti i settori, come strumento laddove non ci sono le condizioni per lavorare perché il caldo mette a rischio la vita delle persone».

A lui fa eco la segretaria confederale della Cgil Francesca Re David: «bisogna agire con urgenza, martedì è già tardi: bisogna allargare a tutti i lavoratori e le lavoratrici la cassa per ondate di calore. Mi auguro che all’incontro la ministra Calderone arrivi con le risorse necessarie per consentire ai lavoratori di fermarsi e non lavorare: per fermarsi c’è uno strumento ed è quello di allargare a tutti la cassa», spiega Re David, fredda invece sull’idea di un protocollo: «Allo stato- dice - non capisco come possa essere utile».

Troppi tavoli “finti”

Per Landini quello che sta mancando è un confronto vero con le parti sociali: «Io chiedo al governo che cominci a discutere col sindacato, cosa che non sta facendo. Ci sono una serie di tavoli finti. Quello che noi stiamo rivendicando e scenderemo in piazza anche per questo».

Serve il salario minimo a 9-10 euro

Landini ha detto «Sì» al salario minimo: «Pensiamo che oggi portare il salario minimo a 9-10 euro all’ora sia un tema urgente che va affrontato e dall’altra parte credo che bisogna superare la precarietà perché abbiamo una maggioranza di giovani che continua ad andare via dal nostro Paese proprio perché qui non trova condizioni sufficienti e c’è uno scollamento troppo elevato».