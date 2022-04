Landini chiede al governo la patrimoniale. No di Draghi: non aumentiamo le tasse

1' di lettura

Un intervento sui redditi e i patrimoni più alti con dei prelievi di solidarietà per tutelare chi sta peggio, chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese». È la richiesta fatta dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, lasciando Palazzo Chigi dopo l’incontro col premier Mario Draghi e il ministro Andrea Orlando. Nel dettaglio secondon il leader dell Cgil si potrebbe pensare a un patrimoniale che preveda un prelievo per chi ha un Isee «sopra il milione di euro». Ma dal governo arriva a stretto giro un fermo no.

«Il governo non tocca le case degli italiani»

L’escutivo «non ha alcuna intenzione di aumentare le tasse. Il presidente Draghi ha dichiarato più volte questo impegno sin dall’inizio del suo mandato, in Parlamento, in incontri pubblici», «ai vertici internazionali e anche nei vari confronti con i leader delle forze di maggioranza», dichiara Palazzo Chigi. «Nel caso della delega fiscale il presidente Draghi ha specificato, anche di recente, che il provvedimento non porta incrementi sull’imposizione fiscale degli immobili regolarmente accatastati. Nessuno pagherà più tasse. Il governo non tocca le case degli italiani».

Apertura a tavolo permanente

Durante la riunione con Cgil, Cisl e Uil, il premier ha proposto un formato di dialogo permanente e abituale con i sindacati per affrontare i mesi molto complicati che abbiamo davanti. La premessa è che la sensazione del disagio sociale sta diventando sempre più marcata. Per questo, si spiega, propone un patto, che è un metodo di lavoro. C’è bisogno di tutte le competenze per affrontare questa situazione, avrebbe convenuto anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.