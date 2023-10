Landini: pronti a sciopero, valutiamo nei prossimi giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La manifestazione di sabato «è un messaggio al paese per dire che c’è bisogno di cambiare, per indicare una via maestra. Se il governo continua a non ascoltarci come ha fatto finora, dalle prime valutazioni che si vedono dalla Nadef, di una legge di bilancio che non fa modifiche, noi non escludiamo nulla e nei prossimi giorni valuteremo, proponendolo anche alle altre organizzazioni sindacali, di mettere in campo, se necessario, anche lo strumento dello sciopero, per cambiare questa legge e le leggi sbagliate che in questo paese ci sono». Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a Il caffè della domenica condotto da Maria Latella su Radio24.