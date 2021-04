Landolina (Cellnex): «Pronti a collaborare con concorrenti come Inwit o Raiway»

Noi, da brava impresa, investiamo capitale nostro per lo sviluppo. I nostri piani non sono vincolati a eventuali sussidi di governo o europei. Tuttavia, queste risorse potrebbero contribuire ad allargare grandemente il già importante piano di sviluppo che noi abbiamo fissato nel medio-lungo periodo. Si potrebbe dare una spinta importante a quella copertura del digital divide in porzioni d'Italia dove oggi non conviene investire. Noi, d'altronde, costruiamo dove puntano i nostri clienti, gli operatori telco, che scelgono solitamente aree dove c'è un interesse commerciale. Se ci fossero aiuti e sussidi per un'infrastrutturazione semplice e leggera anche nelle aree a fallimento di mercato, come ad esempio con la copertura tipica del cellulare, i nostri clienti ci verrebbero dietro.

Attraverso investimenti nelle reti 5G?

Le reti 5G non necessariamente costituiscono un'opzione secondaria rispetto alla fibra, le performance sono comparabili. Per incentivare lo sviluppo, però, bisognerebbe incidere sull'intensità delle emissioni elettromagnetiche visto che l'Italia è il Paese al mondo col più basso limite di emissioni elettromagnetiche, la Ue raccomanda limiti di 40-60 v/m, in Germania il limite è di 90, in Italia siamo a 6. Gli operatori, in questa situazione, sono costretti a investire di più per fare più antenne (cosa che in maniera miope sarebbe conveniente per noi tower company), ma nel medio-lungo periodo è un quadro non sostenibile.

È tra le ragioni per cui la copertura 5G è ancora bassa nel territorio nazionale e non ci sono ancora reti 5G stand alone?

Gli investimenti degli operatori sono cauti e non potrebbe essere diversamente. Sono i normali criteri con cui gli operatori tlc approcciano il passaggio da una tecnologia all'altra. Inoltre, anche se ci fosse una copertura 5G completa, il mercato ne fruirebbe solo parzialmente, perché non è ancora sufficientemente diffuso l'utilizzo di terminali 5G. In sostanza la strada del 5G è giusta e in coerenza col mercato. Tra l'altro se si paragona il costo per realizzare la fibra e quello per il 5G, si nota come quest'ultima tecnologia sia molto più conveniente e più veloce da realizzare.