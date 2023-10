Langella nuovo direttore generale di Confindustria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Raffaele Langella è il nuovo direttore generale di Confindustria. Il presidente Carlo Bonomi lo ha comunicato all’interno di Confindustria con una lettera, formulando «i migliori auguri di buon lavoro». Raffaele Langella, napoletano, classe 1966, ambasciatore in distacco dalla Farnesina, in via dell’Astronomia ha avuto fino a oggi il ruolo di direttore affari internazionali.

Francesca Mariotti lascia dunque il ruolo di direttore generale che ha svolto dal 2020. In Confindustria dal 2014 era stata direttore dell’area politiche fiscali.