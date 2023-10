Langhe e Monferrato riscoprono l’olio: la produzione sale del 30%

Il progetto intende recuperare e reintrodurre in produzione ecotipi o varietà locali di olivi piemontesi, in grado di fornire prodotti dotati di particolari caratteristiche organolettiche e qualitative. «L’Università sta eseguendo le analisi degli oli che estraiamo, per definire il profilo organolettico e genetico e vedere se c’è una pianta piemontese che dia buon olio. Certamente il Piemonte è marginale rispetto alla Puglia nella produzione di olio Evo, ma esso possiede delle caratteristiche peculiari: qui gli uliveti sono a buone altitudini e danno un olio più leggero rispetto a quello pugliese. Da parte dei consumatori, c’è un forte interesse verso la comprensione delle qualità degli oli e per questo, tra le attività del Consorzio, rientrano anche corsi per assaggiatori professionali, autorizzati dalla Regione Piemonte. Per determinare la qualità di un olio, non sono sufficienti le analisi di laboratorio. L’olio, per essere certificato come extravergine, richiede un panel di esperti che trovino che non ci siano difetti. Finora abbiamo formato alcune persone, fra cui studenti, appassionati e professionisti del settore, che hanno ricevuto l’attestato di idoneità per assaggiatori, requisito essenziale per l’iscrizione all’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli vergini ed extra vergini».

Il ritorno d’interesse all’olivicoltura in Piemonte si inserisce nel contesto di una regione che punta da sempre sui prodotti territorio. «L’olio spesso viene affiancato ad altri prodotti: ci sono, per esempio, produttori di vino che hanno messo a dimora gli ulivi 10/15 anni fa e l’olio hanno iniziato a venderlo quasi per scherzo ma intanto hanno messo un piede nel settore. La natura ci sta aiutando dando produzioni costanti e negli ultimi anni diversi imprenditori hanno acquistato dei frantoi professionali di grandi dimensioni per fare servizio conto terzi. Questi investimenti privati sono il segnale di un settore che funziona. Il raccolto delle ulive, che si è appena concluso in Piemonte, sta andando bene: «siamo a un +20/30% rispetto al 2022 e ci sono tutte le premesse anche per un’ottima qualità, che comunque al 60% si crea in campo lungo l’anno» conclude il presidente. Il Consorzio ha in programmazione un evento a Torino per far conoscere l’olio Evo piemontese, che si prospetta come un ottimo volano di sviluppo turistico ed economico per la regione e può aprire nuovi sbocchi lavorativi per i giovani.

