Lanieri sfrutta l’anima digital: l’abito maschile su-misura con il sarto in video Simone Maggi: « È il momento di mettere in sicurezza i negozi , siamo avvantaggiati visto che il servizio su misura è su appuntamento e i nostri locali non sono affollati » di Giulia Crivelli

L’esperienza sartoriale di Lanieri comodamente da casa

3' di lettura

Risponde Simone Maggi, amministratore delegato di Lanieri, azienda milanese che è stata la prima piattaforma digitale per la produzione di abbigliamento da uomo su misura, cresciuta rapidamente fino ad affiancare all'e-commerce l'apertura di negozi fisici nelle maggiori città italiane e in alcune capitali estere.

Dal punto di vista produttivo siete completamente fermi o avete chiesto una deroga, come previsto dai provvedimenti del Governo?

Quali misure avete adottato per i lavoratori?

Abbiamo chiesto una deroga solo per la parte di logistica per terminare la spedizione dei capi in consegna da parte dei nostri fornitori. Una volta chiusi i nostri fornitori anche questa necessità è venuta meno. Per il personale in ufficio invece abbiamo deciso di dare massima priorità alla sicurezza della nostra squadra e fin dal primo giorno abbiamo deciso di lavorare tutti da casa senza problemi. L'anima digital di Lanieri ha reso tutto molto semplice e non abbiamo dovuto modificare il nostro modo di lavorare se non aumentando le riunioni tramite video call come già facevamo prima avendo gli uffici suddivisi tra Milano e Biella.

Quali misure avete adottato per la gestione dei negozi? Avete chiesto ai proprietari deroghe per gli affitti?

I negozi sono stati chiusi in conformità ai provvedimenti del governo e siamo in trattativa con i proprietari per chiedere delle deroghe agli affitti dei mesi nei quali non abbiamo potuto lavorare per cause di forza maggiore. Ora siamo in attesa di mettere in sicurezza i nostri negozi anche se siamo avvantaggiati visto che il nostro servizio su misura avviene tramite appuntamento e i nostri locali quindi non sono affollati.

Vi siete attrezzati per potenziare l’e-commerce?

Siamo nati digital e abbiamo lanciato anche un servizio che sta riscuotendo un forte interesse. Abbiamo trasferito online l'esperienza dell'atelier dando l'opportunità di prenotare un appuntamento virtuale con i nostri style advisor che sono diventati a tutti gli effetti i nostri sarti digitali

Potete fare una previsione di perdita di fatturato per il 2020?

Difficile fare previsioni: tutto dipenderà da quanto tempo durerà questa epidemia. Stimiamo ad oggi una perdita tra il 20-30% ma siamo confidenti che il servizio appena lanciato possa fare da traino per le vendite poiché aiuta il cliente a ordinare un prodotto con i vantaggi dell'offline ma stando al sicuro nel proprio appartamento e vedersi consegnato il capo direttamente a casa. Possiamo dire che anche la sartoria si è saputa adeguare ai tempi della pandemia.