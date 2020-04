Lanserhof, su Instagram i consigli degli esperti di benessere Il team medico in diretta ogni mercoledì alle 17 con approfondimenti su nutrizione, sonno, gestione dello stress, sport e potenziamento delle difese immunitarie

di Marika Gervasio

1' di lettura

Lanserhof – realtà che opera nell'ambito del benessere globale grazie agli health resort di Lans (Austria) e Tegernsee (Germania) – dà il via a una serie di appuntamenti live sul proprio account Instagram. A partire dal 15 aprile, ogni mercoledì alle 17 un membro del team medico Lanserhof sarà in diretta per approfondire una delle tematiche chiave del LANS Med Concept, l'innovativo approccio frutto della sinergia tra avanguardia medica e naturopatia. Nutrizione, sonno, gestione dello stress, sport e potenziamento delle difese immunitarie sono alcuni dei temi che si alterneranno nel corso delle settimane.

Durante la diretta, gli utenti avranno la possibilità di rivolgere domande ai medici protagonisti dei diversi incontri.



Da oltre trent'anni Lanserhof opera in ambito medicale. L'innovativo approccio LANS Med Concept proposto all'interno degli health resort Lanserhof si basa sui concetti di medicina olistica, rigenerazione e prevenzione e rappresenta il frutto della preziosa simbiosi tra naturopatia e avanguardia medica. I programmi Lanserhof accompagnano l'ospite attraverso un percorso di detossinazione, deacidificazione e purificazione, mettendo l'organismo in condizione di attivare al meglio il proprio potere di auto-rigenerazione al fine di ripristinare il perfetto benessere psico-fisico e ritrovare l'equilibrio ottimale di mente e corpo.