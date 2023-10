Lanzador, l’elettrolambo nel futuro di Sant’Agata

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Blasfemia o innovazione? È questa la prima domanda che ci si pone davanti alla Lamborghini Lanzador, show car completamente elettrica sviluppata dalla casa Sant’Agata bolognese. La concept car anticipa il futuro quarto modello, la Lanzador arriverà in versione definitiva nel 2028 e rientra nella strategia “Direzione Cor Tauri” che si traduce nel percorso di decarbonizzazione ed elettrificazione annunciati nel 2021.

La elettro-Lamborghini è è equipaggiata con due motori elettrici, uno per ciascun asse, per garantire la trazione integrale ed efficienza in ogni condizione di marcia. Mmostra linee da crossover (è una sorta una coupé a ruote alte) e anticipa soluzioni stilistiche arrivo sulla futura Huracan. Nessuna informazione sulla piattaforma utilizzata ma molto probabilmente sarà la PPE (Premium Platform Electric) sviluppata dalla casa madre Audi e da Porsche.