Lanzarote, Canarie

La bellezza selvaggia, i 300 vulcani, l'aria pulita, le casette bianche a un piano, la malvasia vulcanica, l'assenza di cartelli pubblicitari, l'isoletta La Graciosa con poche case e solo strade di sabbia: i motivi per visitare Lanzarote sono tanti. L'isola più estrema delle Canarie è un avamposto del turismo responsabile, grazie a Cesar Manrique, artista, architetto e attivista locale che aveva capito prima di altri l'importanza di preservare il territorio. Per comprendere la sua filosofia bisogna visitare le sue due case (oggi museo e fondazione), i suoi progetti (oggi monumenti), le sue sculture mobili agli incroci delle strade. Nel 2022 si celebra inoltre il centenario di Josè Saramago, che trascorreva lunghi periodi nella sua casa di Teias, oggi visitabile. Con 25 °C di temperatura media e il soffio degli alisei, bagni, surf e trekking sull'isola sono garantiti tutto l'anno. Prenotate una camera con vista sui vulcani all'ecofinca Buenavista Lanzarote o il mini appartamento di Lagomar per “abitare” in una delle opere di Manrique.

