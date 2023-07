Lanzarote: ideale per grandi e piccini

Un luogo adatto per grandi e piccini è Lanzarote, una meta dove godersi qualche giorno di relax o una vacanza all'insegna dell'avventura. E' una delle isole più affascinanti dell'arcipelago. Appena arrivati, lo sguardo si sofferma sui colori inconfondibili dei paesaggi vulcanici, in contrasto con il blu dell'Atlantico. Sono pochi gli alberi, ma la bellezza della vegetazione che si fa spazio in questo luogo è sorprendente. I paesi si compongono di casette bianche e l'orizzonte è infinito. Sull'isola sono presenti oltre 100 vulcani e guardando il paesaggio sembra quasi di essere sulla luna. Uno dei luoghi più spettacolari è il Parco Nazionale di Timanfaya, dove è possibile ammirare ben 25 crateri. Qui la natura convive con l'arte. Una delle personalità principali dell'isola è César Manrique, pittore, scultore, architetto. Questo artista ha cercato di preservare l'ambiente naturale dell'isola creando opere architettoniche che si integrano e rispettano la natura. Grazie a lui, oggi si possono visitare, per esempio, la Casa del Volcán (sua residenza), l'impressionante Mirador del Río con viste sull'isola di La Graciosa, tunnel di lava come i Jameos del Agua o la Grotta de los Verdes, in cui è possibile assistere a un concerto o ammirare un giardino con oltre 7.000 esemplari di cactus.

Lanzarote, Mirador de Guinate © Ente Spagnolo del Turismo

Oltre alle rinomate spiagge, il clima permette di cimentarsi in attività come lo snorkeling, le escursioni in catamarano oltre alle immersioni subacquee, il kayak e le visite in sella a un cammello nella cornice del Parco Nazionale di Timanfaya. Tra le principali attrazioni da scoprire, la Costa di Papagayo, una caletta di sabbia bianca a forma di mezzaluna che rende le acque della costa immobili e trasforma la spiaggia in un'immensa piscina naturale. Per le sistemazioni alberghiere, si può optare per l'Hotel Rural Finca de la Florida, immerso in 15 mila mq di vigneti nei pressi del Parco Nazionale di Timanfaya, luogo magico e fantastico dove stile e cultura si fondono, o il Boutique Hotel Villa Vik, per una sosta romantica in questo elegante hotel della zona residenziale di Playa del Cable (Arrecife) che ospita solo adulti e combina un design moderno con tocchi classici.