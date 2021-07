Lapo Elkann entra in Youngtimers AG per far crescere Garage Italia

«Il mondo automobilistico in generale, e il mercato delle auto da collezione in particolare, subiscono una rapida trasformazione guidata dai cambiamenti generazionali nei gusti e nelle preferenze dei collezionisti e queste alterazioni creano un’opportunità eccezionale per Youngtimers AG di consolidare il commercio di auto da collezione concentrandosi sulla generazione più giovane di consumatori e modelli di business sostenibili incentrati sull’uso degli ultimi progressi nell’e-commerce e nei servizi finanziari» commenta Adam Lindemann, presidente di Youngtimers AG.

La strategia di crescita

Youngtimers intende procedere con il piano di espansione per linee esterne attraverso YAC, società interamente controllata che sarà ricapitalizzata per un importo pari a 32,9 milioni di franchi svizzeri, di cui 900mila attraverso un aumento di capitale e 32 milioni attraverso un finanziamento soci. Entrambe le operazioni saranno sottoscritte dalla holding.

YAC detiene già sia il 100% sia in Garage Italia sia tutti gli asset di Youngtimers Classics. Da una parte quindi Garage Italia, società di customizzazione di automobili da collezione e content marketing fondata da Lapo Elkann e che opera attraverso il suo iconico flagship store a Milano, dall’altra Youngtimers Classics, piattaforma per il commercio e il finanziamento di auto da collezione originariamente fondata da Adam Lindemann e da Izabela Depczyk.

A livello di governance, Adam Lindemann rimarrà presidente della Youngtimers AG in Svizzera e della Youngtimers Classics negli Stati Uniti, Izabela Depczyk e il delegato di YTME, Massimiliano Iuliano, entreranno a far parte del consiglio di amministrazione di Garage Italia, mentre invece Enrico Vitali, ex amministratore delegato di Garage Italia, si è dimesso dalla carica. A seguito dell’operazione Youngtimers manterrà la propria sede in Svizzera e raggrupperà le attività di sviluppo del mercato, produzione di contenuti e le attività di personalizzazione presso gli uffici milanesi di Garage Italia.

Nell’operazione hanno agito da advisor: BALEX Law (legale), Wenger Vieli & Co e Lenz & Staehelin (entrambi - Svizzera), Bird & Bird e Pedersoli Studio Legale (entrambi - Italia) and Moses & Singer (USA) come consulenti legali in diversi ruoli per le acquisizioni di YAC, Garage Italia Customs e gli assets di Youngtimers Classics.