Lapo Elkann, incidente in Israele: ora sta bene L’imprenditore italiano è rimasto coinvolto in un incidente d’auto una decina di giorni fa a Tel Aviv. Ora è convalescente in un ospedale della Svizzera

Lapo Elkann: io abusato a 13 anni, con Laps mi occupo di abusi

1' di lettura

Incidente d’auto per Lapo Elkann in Israele: è successo una decina di giorni fa a Tel Aviv, tappa di un viaggio in Israele. È stato ricoverato nel reparto emergenze, in coma. Ora è tornato in Europa, sta bene ed è convalescente in un ospedale della Svizzera.

«Voglio innanzitutto ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia», ha detto in una videochiamata al Corriere della Sera il nipote dell’avvocato Agnelli, fratello del presidente di Fca e Exor John Elkann e imprenditore con il brand Italian Indipendent e l’hub creativo Garage Italia Milano.

Ha poi continuato: «Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato. Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri ma un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita».

Elkann stava tornando a Tel Aviv da Gerusalemme, dove aveva visitato il Muro del Pianto. Al momento dell'incidente, di cui non è chiara la dinamica, era solo in auto. Non sarebbero rimaste coinvolte altre persone.

Per approfondire

● Caffè Mauro si allea con Garage Italia Milano di Lapo Elkann

● Italia Independent, Lapo Elkann pronto ad accogliere nuovi soci