Lapponia, Finlandia

Stefano Bajona, proprietario della Maison de voyage Onirikos, specializzata in haute villégiature, risponde sulle tendenze del 2022: «C'è chi chiede mete coperte dai corridoi turistici Covid free, e chi preferisce i luoghi remoti, come la Lapponia». Il motivo? «Avere la garanzia del contatto con la natura, conoscere culture e tradizioni autentiche e avvistare animali rari». In attesa di organizzare una spedizione al Polo Nord a bordo dell'Ocean Sky, il dirigibile ecologico che dovrebbe decollare nel 2024 (consuma l'80% in meno di un aereo, biglietti già in vendita a 200mila dollari), si possono prenotare i due chalet Octola, immersi nel paesaggio bianco della Lapponia finlandese.

