Lara Comi e la rapida ascesa politica da Milano a Bruxelles Nel 2009 - a 26 anni -esordisce a Bruxelles con il Popolo delle libertà portando a casa ben 63.158 preferenze di Mariolina Sesto

(IMAGOECONOMICA)

2' di lettura

A 36 anni, Lara Comi - arrestata nell’inchiesta denominata «mensa dei poveri» - è stata eletta già due volte al parlamento europeo. Nata a Garbagnate milanese, comune dell’hinterland di Milano, nel 2009 - a 26 anni -esordisce a Bruxelles con il Popolo delle libertà portando a casa ben 63.158 preferenze. E, cinque anni dopo, sempre alle elezioni per il parlamento Ue, si ricandida con Forza Italia e viene rieletta con 83.987 preferenze.

Gli esordi in politica

Lara Comi ha cominciato giovanissima la sua ascesa politica: ad appena 19 anni. Il primo ruolo è stato quello di portavoce di Forza Italia a Saronno dal 2002 al 2005. Nel frattempo diviene assistente di Mariastella Gelmini e nel 2004, a 21 anni, assume l’incarico di coordinatrice nella regione Lombardia di Forza Italia Giovani. Minore successo riscuote alle elezioni politiche italiane. Nel 2008 viene infatti candidata alla Camera dei Deputati nel collegio Lombardia 1, ma risulta la terza non eletta. Ma gli incarichi per lei non finiscono: a marzo 2012 viene eletta coordinatrice PdL della provincia di Varese.

La carriera a Bruxelles

Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, aderisce a Forza Italia e l’anno seguente partecipa per la seconda volta alle elezioni europee nella circoscrizione Italia nord-occidentale e viene rieletta. Nell’europarlamento viene scelta dai colleghi come vicepresidente del Gruppo PPE e ricopre anche il ruolo di membro della Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti. Alle elezioni europee del 2019 si ricandida nel nord-ovest con Forza Italia ma con 32.365 preferenze si piazza in terza posizione risultando la prima dei non eletti.