Larry Fink: «Ecco le tre conseguenze della guerra su mercati ed economia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Che il mondo, anche sotto il profilo economico e finanziario, sia destinato a cambiare dopo la guerra in Ucraina lo pensano in tanti. Come possa cambiare nel concreto, però, è difficile a dirsi. Una risposta, anzi tre, è arrivata da uno dei più noti «influencer» dei mercati finanziari: Larry Fink, Chairman and Chief Executive Officer di BlackRock, la società di gestione del risparmio più grande del mondo.

In una lettera che ha scritto agli azionisti, Fink affronta proprio questo tema. E individua ...