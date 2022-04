Larry Gagosian, il gallerista rivoluzionario: «Ho un buon occhio per il bello»

Ascolta la versione audio dell'articolo

10' di lettura

Larry Gagosian, il più importante gallerista del mondo, parla prima di tutto – e con sicurezza – il linguaggio degli affari. Nella biblioteca della sua grande casa nell'Upper East Side, gli domando a che cosa si stia dedicando, dal punto di vista professionale, in questo periodo. «Alle stesse cose alle quali mi sono dedicato negli ultimi 40 anni: avere successo», risponde. «Competere. Tirar fuori nuove idee, nuove situazioni che possano favorire i miei artisti. È un lavoro costante, totalizzante. Per essere un art dealer, uno bravo... bisogna investire molto tempo e molto lavoro». Questo è il tenore di buona parte della conversazione con Gagosian. Competizione, successo, duro lavoro, energia, opportunità, movimento.

Gagosian nella sua casa, con “Torero” (1970), di Pablo Picasso. (CREDIT FOTO ANDERS OVERGAARD/TRUNK ARCHIVE. JOHN CURRIN/ROB McKEEVER, COURTESTY OF GAGOSIAN. SUCCESSION PICASSO/DACS, LONDON 2022. THOMAS LANNES)

Su di noi campeggia un grande dipinto di Andy Warhol raffigurante Elvis, vestito da cowboy, che punta una pistola contro lo spettatore. Gagosian parla a voce bassa: ha un brutto raffreddore («Mi sento una schifezza» è la prima frase che pronuncia dopo avermi stretto la mano). Settantasei anni, indossa una polo scura a maniche lunghe, pantaloni di velluto a coste, mocassini di coccodrillo. I suoi movimenti sono lenti e precisi, ma in lui c'è una certa tensione. La percepisci lievemente quando ti guarda. È più cauto se gli si chiede di parlare il linguaggio della pittura. Per esempio, che cosa lo attrae del lavoro di Cy Twombly? L'artista americano scomparso è solo uno dei grandi che ha rappresentato. La lista include Anselm Kiefer, Damien Hirst, Helen Frankenthaler, Ed Ruscha e Donald Judd, oltre al corpus di opere di Picasso, Warhol e de Kooning. Ci pensa un attimo. «Kirk Varnedoe (curatore del Moma, ndr.) diceva che Cy Twombly aveva sfidato Jackson Pollock con una matita. Quello che mi piace dell'arte è la sua sicurezza, il suo potere, la sua freschezza. Prima di Twombly, non c'era nessun Twombly».

Loading...

“Untitled” (2017), di John Currin, il ritratto di Jennifer Lawrence che possiede Gagosian. (CREDIT FOTO ANDERS OVERGAARD/TRUNK ARCHIVE. JOHN CURRIN/ROB McKEEVER, COURTESTY OF GAGOSIAN. SUCCESSION PICASSO/DACS, LONDON 2022. THOMAS LANNES)

Sicurezza, potere, innovazione. Era naturale che queste caratteristiche attirassero l'uomo che è stato al centro della trasformazione del mondo dell'arte a partire dagli anni di Reagan. In quei decenni l'élite globale ha accumulato incredibili capitali. Gagosian era lì, pronto a indirizzarla e, nel farlo, a trasformare la professione. Prima di Gagosian il mercato dell'arte aveva in larga parte un'impostazione di stampo antico e gli addetti ai lavori – qualunque fossero le loro origini – si comportavano come appartenenti a famiglie facoltose. Gagosian, invece, ha iniziato vendendo manifesti per strada, a Los Angeles. Accenno al fatto che, quando si parla di lui, tende a venir fuori l'aggettivo “aggressivo”. Nel mondo dell'arte gira una battuta, o forse una mezza battuta, sul fatto che abbia venduto dei quadri prima che i proprietari stessi sapessero di averli messi in vendita. «Questa parola ha una sottile connotazione negativa», dice. «Ma se negli affari non sei aggressivo, non vai lontano. Io posso agire solo in questo modo. Aggressivo non significa comportarsi come un mostro. Significa cogliere le opportunità e guardare avanti. Progredire, sempre: per me vuol dire questo». E le pretese di nobiltà che un tempo caratterizzavano questo mondo? «Le ho fatte sparire», dice ridendo.

Uno scatto che ritrae Gagosian, Richard Serra e Cy Twombly. (CREDIT FOTO ANDERS OVERGAARD/TRUNK ARCHIVE. JOHN CURRIN/ROB McKEEVER, COURTESTY OF GAGOSIAN. SUCCESSION PICASSO/DACS, LONDON 2022. THOMAS LANNES)

Nessuno sostiene che Gagosian sia popolare né mette in dubbio il suo occhio. «Non ho mai conosciuto nessuno con una memoria visiva così incredibile», dice Nicholas Serota, per 29 anni direttore della Tate. «È in grado di dirti su quale muro era appeso un quadro in una casa, 30 anni dopo esserci stato». Non si tratta solo di ricordare, ma di riconoscere. La pittrice britannica Jenny Saville, che espone con Gagosian, dice che oltre all'intuito per il mercato, ha anche gusti personali molto definiti. «Gli piacciono le forme strutturali. Ha occhio per immagini ben ancorate, con una forma forte. Predilige i lavori ambiziosi». Il connubio tra occhio e istinto per gli affari «lo distingue dagli altri», dice Saville. «I soldi e l'arte lo attraggono in egual misura».

Lʼedificio che ospita la nuova galleria parigina. (CREDIT FOTO ANDERS OVERGAARD/TRUNK ARCHIVE. JOHN CURRIN/ROB McKEEVER, COURTESTY OF GAGOSIAN. SUCCESSION PICASSO/DACS, LONDON 2022. THOMAS LANNES)

Nato a LA, Gagosian non ha mostrato sin da giovane particolari attitudini verso questo lavoro. La sua famiglia, di ceto medio, non possedeva quadri. Alla UCLA non ha studiato arte, bensì inglese, e faceva parte della squadra di nuoto. Il suo primo lavoro è stato nell'agenzia di William Morris, come segretario del famoso agente di Hollywood Michael Ovitz. È stato licenziato e si è messo a fare il posteggiatore, poi sono arrivati i manifesti. Però ha sempre avuto una buona sensibilità visiva. «Se ripenso al passato, me ne sono accorto per la prima volta in colonia, quando ero piccolo. Uno dei ragazzi nella mia camerata – dovevo avere nove o dieci anni – ha tirato fuori i vestiti dal borsone, i suoi pantaloni erano veramente belli. Non possedevo vestiti così. Ho iniziato a guardare le cose da un punto di vista estetico. Non è questo che mi ha fatto diventare un gallerista, ma di certo ho un buon occhio, che si tratti di una bella donna o di un bel quadro. Mi attrae l'aspetto delle cose».