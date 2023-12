Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Lo scorso febbraio si è avviata LaScalaTv (lascala.tv), la nuova piattaforma streaming del Teatro alla Scala. Opere, balletti, concerti e spettacoli per i bambini in diretta e on demand, approfondimenti e contenuti speciali: la Scala digitale si è aperta al mondo con uno sguardo speciale per i ragazzi e le scuole. Negli scorsi mesi si sono visti live, fra gli altri, I vespri siciliani, La bohème, Li zite ‘ngalera, oltre a numerosi concerti e balletti. Per le scuole è stato pensato Intervalli di Scala, in collaborazione con la Fondazione Cariplo, che guida i ragazzi dietro le quinte per scoprire gli allestimenti del cartellone, con video, interviste ai protagonisti, assistere alle prove - come lo scorso settembre per Il lago dei cigni e Le nozze di Figaro. Sono già in vendita gli abbonamenti per il 2024: tra i primi live Simone Boccanegra in febbraio, a marzo Il ratto dal serraglio, Guglielmo Tell in aprile. Nel catalogo ci possiamo intanto rivedere spettacoli di successo come Don Giovanni con la regia di Carsen o La bohème per la regia di Zeffirelli, o Romeo e Giulietta con la coreografia di MacMillan.