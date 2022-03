«Lascio dopo oltre 50 anni di lavoro in grandi banche, spero negli Stati Uniti d’Europa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Nei giorni della drammatica guerra in Ucraina, emerge con sempre maggiore evidenza la necessità di accelerare l’integrazione europea. Serve una forza militare intereuropea, ma anche la condivisione di una piattaforma fiscale unitaria. All’emergenza Covid si è risposto con il piano Next Generation Eu, ora lo scenario di guerra ci impone di fare un nuovo salto della storia: puntare a creare gli Stati Uniti d’Europa».

Carlo Salvatori, 80 anni, banchiere di lunghissimo corso, si appresta ad andare in pensione: tra pochi giorni, dopo quasi dodici anni, lascerà la presidenza di Lazard Italia (ma il team dei banchieri d’affari gli ha chiesto di restare come presidente onorario). Nel ripercorrere con aneddoti inediti le fasi principali della sua lunga carriera iniziata nel 1962 in una filiale della Bnl, in questa intervista Salvatori rilancia il tema dell’integrazione europea che coinvolge anche il sistema industriale e quello bancario. E ricorda quando da presidente di UniCredit, nel 2005 giocò un ruolo decisivo perché si realizzasse la fusione con la banca tedesca Hvb-Bank Austria. «Loro erano in difficoltà e dovevano aggregarsi ma non volevano confluire né in Deutsche Bank né in Commerzbank – racconta –. Noi eravamo un partner gradito, ma fu una trattativa difficile perché i tedeschi rifiutavano l’idea che il merger risultasse come una nostra acquisizione. Finché non suggerii al nostro ceo Alessandro Profumo di proporre ad Hvb di affidare la presidenza al loro Dieter Rampl. Fu così che la trattativa si sbloccò e l’operazione andò in porto».

Fare un passo indietro per favorire la fusione fu apprezzato dai grandi azionisti di UniCredit? «Non da tutti, purtroppo. Negli accordi di governance erano previsti tre vicepresidenti, di cui uno vicario, e pareva scontato che il vicario dovessi essere io dato che ero l’ex presidente. Invece Paolo Biasi della Fondazione Cariverona, che non era favorevole all’operazione anche se in cda i suoi rappresentanti votarono a favore, si oppose. Ma io resto convinto che aver creato un gruppo paneuropeo sia stato un bene per UniCredit e per l’Italia».

In una carriera che è durata più di cinquanta anni, quale è stata l’esperienza che ricorda con più piacere? «Certamente i quasi sei anni tra il 1990 e il 1996 alla guida dell’AmbroVeneto, risorto dalle ceneri del crack del Banco Ambrosiano. Da direttore generale gestii insieme all’amministratore delegato Gino Trombi la fusione con la Banca Cattolica del Veneto, creammo la banca più efficiente del sistema – ricorda Salvatori – e fu in quell’occasione che sperimentai il metodo, che poi ho ripetuto negli anni in più di 10 fusioni, dell’integrazione “bottom up guidata”».

Cioè, ci spieghi: quale era il metodo Salvatori? «Le integrazioni non funzionano bene se vengono imposte dall’alto, serve la condivisione di tutto il gruppo dirigente e del personale. Sono loro che poi devono far funzionare la macchina dei ricavi e quindi devono partecipare ai cantieri e ai gruppi di lavoro per dare una prospettiva all’integrazione che vada oltre il puro taglio dei costi».