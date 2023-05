«Lascio una Terna solida: in tre anni il titolo è cresciuto In Borsa di oltre il 40%»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Non guiderò Cdp Venture Capital». Dopo settimane di indiscrezioni sul suo futuro, l’ad di Terna, Stefano Donnarumma, rompe il silenzio. Lo fa, in questa intervista al Sole 24 Ore, nel giorno della presentazione al mercato dei conti dei primi tre mesi («l’undicesimo trimestre consecutivo nella mia gestione in cui l’azienda cresce», precisa) e alla vigilia dell’avvicendamento con Giuseppina Di Foggia, in arrivo dal mondo delle tlc.

Partiamo dalla fine. Non si trasferirà a Cdp Venture Capital?

No, non...