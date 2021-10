Laser tv, il cinema in 4K entra in salotto grazie al laser. Guida all’acquisto

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attenzione di tutti è oggi rivolta (giustamente) allo switch off che sancirà il passaggio ai nuovi standard di trasmissione e alla conseguente necessità di sostituire il vecchio televisore non più idoneo a ricevere il segnale del digitale terrestre o di acquistare un decoder compatibile. La corsa per accaparrarsi un nuovo apparecchio, complice anche il bonus per la rottamazione del vecchio Tv, è ovviamente già partita: fra l’11 e il 17 ottobre sono stati acquistati in Italia, secondo Gfk, oltre 217mila televisori, il 120% in più rispetto alla stessa settimana del 2020.

E se il cambio forzato dell’apparecchio fosse l’occasione per abbracciare una nuova esperienza di intrattenimento? I laser tv sono una di queste opzioni. Parliamo di proiettori a corto raggio grandi quanto una console e in grado di riprodurre immagini anche oltre i 100 pollici di diagonale a distanza estremamente ravvicinata (da 10 a 50 cm), raggiungendo la risoluzione 4K. I vantaggi? Una superficie visiva che emula (e supera) quella dei mega schermi e che permette di replicare nel proprio salotto l’atmosfera di una piccola sala cinematografica. E poi, aspetto certo non trascurabile, anche diversi plus rispetto a un tradizionale sistema di proiezione a lampada: azzeramento dei tempi di riscaldamento e raffreddamento, temperature di esercizio molto contenute e (soprattutto) un ridotto consumo di energia, grazie all’autoregolazione dell’illuminazione in funzione del contenuto da riprodurre.



Dal punto di vista tecnico, un proiettore laser non è molto diverso da un comune proiettore in alta definizione ed elabora il segnale proveniente dalla sorgente luminosa grazie a un motore di visualizzazione (un chip Dlp-Digital Light Processing o LCoS-Liquid Crystal on Silicon). La qualità di visione è di norma elevata con un dettaglio delle immagini, una luminosità e una profondità dei colori decisamente apprezzabile anche in una stanza non particolarmente grande e con le luci accese: il supporto degli standard Hdr10 per alzare il livello della resa visiva e il Dolby Atmos per regalare un audio all’altezza della situazione sono attributi che provano questo assunto.

C’è chi descrive i laser tv come sistemi di home theatre evoluti e altri che invece li vedono come televisori di nuova concezione, con tutti gli attributi per diventare il principale centro di intrattenimento della casa grazie alle porte Usb alle quali collegare chiavette o hard-disk e alle porte Hdmi a cui connettere decoder come SkyQ o smart hub come Apple Tv, Google Chromecast o Fire Stick di Amazon. Grazie alla connettività Wi-Fi, inoltre, è possibile utilizzare la smart Tv e accedere alle app delle principali piattaforme di streaming mentre il sintonizzatore integrato rende possibile la connessione all’antenna del digitale terrestre o alla parabola della Tv satellitare.



La scelta di puntare su una soluzione di questo genere rispetto a un apparecchio grande formato convenzionale è (come sempre) legata alle personali esigenze, prima ancora che subordinata all’aspetto economico. Le proposte sul mercato, per gli amanti del genere, fortunatamente non mancano e la cinese Hisense è uno dei maggiori specialisti in materia.