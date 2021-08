Last Mile e uffici per lo shopping estivo di Kryalos sgr

Gli uffici



Non solo last mile in questo primo scorcio di agosto, però. Kryalos Opportunity Fund I, (fondo di investimento immobiliare alternativo gestito da Kryalos sgr con capitale parzialmente discrezionale), ha finalizzato l’acquisizione da Covivio di un immobile nel pieno centro di Milano, in Piazza San Pietro in Gessate, 2.

L’edificio, con una superficie di circa 4.600 mq, è composto da un piano terra e sette piani fuori terra e si trova in prossimità del Tribunale di Milano, a pochi passi da Piazza del Duomo e perfettamente collegato. L’asset, prevalentemente ad uso uffici (85%), con una porzione di retail al piano terra (15%) è interamente locato ad una molteplicità di conduttori.

L’immobile rappresenta la terza operazione di investimento del fondo Kryalos Opportunity Fund I dopo le acquisizioni di Viale Fulvio Testi, 223 e di Via Vespri Siciliani, 9 a Milano.

«Riteniamo che gli immobili ad uso uffici – ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos sgr – situati nel centro di Milano rappresentino ancora una grande opportunità di investimento soprattutto se, come in questo caso, situati in posizioni strategiche, ben collegati e con spazi di grado A. L’offerta di prodotti di qualità viene molto apprezzata, infatti, sia dagli investitori che dai conduttori». “l portafoglio del fondo, ha concluso Paolo Bottelli, «evidenzia l’ampio ventaglio di opportunità che una città come Milano può offrire agli investitori sia in termini di tipologia di asset che di aree, ognuna con proprie caratteristiche, distintività e potenzialità di sviluppo».

Con 8,3 miliardi di euro di immobili in gestione, 48 fondi ed un team di 83 professionisti, Kryalos sgr offre servizi di fund management, transaction management, advisory e development.