Last mile, il Fondo Venus acquisisce due immobili a Bologna e Prato

1' di lettura

Il fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso denominato “Venus” di Kryalos Sgr ha perfezionato l’acquisizione di due immobili logistica last mile con una superficie complessiva di 17mila mq. Il primo immobile è situato a Crespellano, nei pressi di Bologna, ed è locato ad una società internazionale attiva nell’e-commerce; il secondo, invece, si trova all’interno dell’interporto di Prato, a soli 25 km dal centro di Firenze e per il quale si prevede, contestualmente all’acquisto, un contratto di locazione con il venditore, un operatore 3PL internazionale. Gli immobili sono complessivamente da 40 baie di carico.



I due asset acquisiti si aggiungono al portafoglio di logistica last mile detenuto dal fondo Venus, composto da 20 immobili localizzati principalmente nel Nord Italia, nei pressi di importanti città che consentono di raggiungere milioni di abitanti, per una superficie complessiva di circa 200mila mq.

Loading...

«L’acquisizione di questo portafoglio – ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr – conferma il nostro interesse nei confronti della logistica last mile, uno dei più promettenti settori del mercato immobiliare. Gli asset situati in prossimità dei centri urbani e in location strategiche caratterizzate da un elevato livello di connettività, consentono infatti agli operatori logistici di implementare i processi distributivi rendendoli più efficienti, come richiesto dalle attuali logiche di mercato».