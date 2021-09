Last Mile, Mileway sottoscrive 4 contratti di locazione tra centro e nord Italia

2' di lettura

Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Mileway – società immobiliare paneuropea specializzata nella logistica last mile – ha sottoscritto nuovi contratti di locazione per più di 32mila mq con quattro nuovi clienti dislocati tra Nord e Centro Italia, tra Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. Tutti finalizzati alla logistica di “ultimo miglio”.

Nei primi sei mesi del 2021, secondo i dati di Bnp Paribas real estate, la logistica ha realizzato investimenti per circa 660 milioni di euro (il 22% circa del totale semestrale), in crescita del 135% rispetto al primo semestre 2020.

Il primo magazzino, situato a Martinengo in provincia di Bergamo, è uno spazio all’avanguardia che si estende su una superficie di oltre 4.800 mq. La struttura è stato locata con un contratto a lungo termine a Moroccan Oil, azienda celebre in tutto il mondo per i prodotti per la cura del corpo e dei capelli. La posizione strategica dell’immobile – a cavallo di due delle principali autostrade del Nord Italia – lo rende un punto di collegamento privilegiato.

Loading...

Il secondo complesso immobiliare si trova a San Giuliano Milanese, nei pressi di Milano e in generale, in una delle aree con la più alta domanda di spazi per l’e-commerce in conseguenza all'alta densità abitativa. La superficie di 3.000 mq è stata locata a NaturaSì, una delle principali catene italiane di supermercati fisici e online specializzata in prodotti biologici e biodinamici. L’immobile è dotato di celle frigorifere che garantiscono a NaturaSì una capacità di stoccaggio di alimenti freschi pronti per la consegna, e sarà principalmente utilizzato come hub di consegna last mile ai consumatori finali nell’hinterland milanese.

La terza proprietà, che si estende su oltre 10mila mq di superficie, si trova nei pressi di Bologna, all'’interno dell’Interporto, ed è stata concessa in locazione a Torello, società di logistica conto terzi a conduzione familiare. L’immobile offre accesso diretto a una delle principali autostrade che collega Bologna al Nord e Sud Italia, in posizione privilegiata dunque per la distribuzione dell’ultimo miglio tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, e direttamente gestita da Torello.

Il quarto magazzino si trova a San Miniato, Toscana, dove gli oltre 14mila mq di superficie sono stati affittati a Conad Nord Ovest, una delle principali catene di supermercati in Italia, che sfrutterà l’elevato standard di qualità degli ambienti interni e l’ottima posizione strategica per la distribuzione ai vari centri commerciali sparsi nel Centro e Sud Italia.