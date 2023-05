Lastminute.com archivia lo scandalo Covid: utili e indennità rimborsate

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ricavi in forte crescita nel primo trimestre 2023 per lastminute.com, gruppo del settore dei viaggi finito l'anno scorso sotto i riflettori per la vicenda delle indennità ricevute in modo indebito in Svizzera durante la pandemia. Il gruppo, che ha le sue sedi principali a Chiasso e ad Amsterdam, ha registrato un fatturato trimestrale di 92 milioni di euro, in aumento del 39% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'incremento è dovuto alla forte domanda complessiva attuale nel settore, ma a fare in particolare da traino nel caso specifico sono stati i pacchetti vacanza, saliti del 75%.

L’utile operativo a 13 milioni

L’utile operativo rettificato Ebitda (prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) si è attestato a 13 milioni di euro (+39%). In base ai criteri IFRS l’Ebitda è però sceso del 18% a 8 milioni; questo calo viene spiegato dal gruppo anche con l’aumento dei costi di cancellazione e con i minori ricavi derivanti dai voucher non riscattati. L’utile netto trimestrale si è così fermato a 2,2 milioni, in discesa del 48% in rapporto ai 4,2 milioni di un anno prima. «Abbiamo registrato una crescita dinamica e un trimestre record in termini di viaggi e di giro d’affari. La nostra attenzione alla redditività è visibile», ha affermato il ceo del gruppo, Luca Concone.

Il rimborso dei contributi

Il responsabile finanziario Sergio Signoretti ha indicato che il gruppo ha compiuto un altro passo per archiviare la vicenda delle indennità in Svizzera. All’inizio di maggio sono stati rimborsati tutti gli importi arretrati alla Segreteria di Stato dell’economia (Seco). L’estate scorsa l’allora ceo Fabio Cannavale e altri dirigenti erano finiti in carcere a causa della presunta frode. L’intero management del gruppo è stato sostituito nel dicembre scorso. L'assemblea generale è stata rinviata dal 13 al 30 giugno.

La nuova governance

Il consiglio di amministrazione proporrà agli azionisti la conferma del ceo Luca Concone. Maria Teresa Rangheri, attualmente amministratore non esecutivo, diventerà membro esecutivo nel vertice del gruppo. Valentin Pitarque, sin qui parte del board, ha invece deciso di dimettersi con effetto immediato, per motivi personali. Marco Forasassi Torresani, esperto di investment banking, sarà proposto per l'elezione a consigliere non esecutivo.

I marchi del gruppo

Oltre che sul marchio omonimo, il gruppo lastminute.com può contare su altri marchi come Volagratis, Rumbo, Weg.de, Bravofly, Jetcost e Hotelscan. Attraverso i siti online e le applicazioni mobili in 17 lingue e in 40 paesi raggiunge milioni di persone ogni mese. Gli addetti del gruppo sono oltre 1500. Lastminute.com è quotata a Zurigo; dopo l'annuncio dei dati l'azione ha oscillato attorno ai 25 franchi, in ribasso di circa l'1%. Il titolo è ancora chiaramente in negativo rispetto un anno fa, ma ha riguadagnato un po' di terreno rispetto ai minimi toccati nella seconda parte del 2022.