Latte fresco e formaggi, il Covid fa calare i prezzi all’ingrosso L’indice Ismea è sceso del 6%: l’aumento di vendite nella Gdo non compensa la perdita in bar e ristoranti. Assolatte: in due mesi persi 400 milioni di Emiliano Sgambato

L’aumento delle vendite al dettaglio dei formaggi non ha compensato il calo del canale horeca: sarà importante la tutela del made in Italy

«Il latte fresco, già in difficoltà nelle vendite, è la vera vittima del Covid nel lattiero caseario». È uno dei passaggi più incisivi dell’ultimo report Ismea sulle tendenze del settore. Non deve ingannare l’incremento di quasi il 2% nelle vendite rilevate da Nielsen nel primo trimestre, trainate dal generalizzato aumento della spesa alimentare da lockdown. Il dato arriva infatti dopo un 2019 che segna -2,5% di consumi di latte fresco ed è poca cosa davanti al balzo del prodotto a lunga conservazione (+12,4% nel trimestre). Ma soprattutto non tiene conto del blocco delle forniture a bar, pasticcerie, gelaterie, hotel e ristoranti (in una parola: horeca).

La dinamica del mercato non cambia di molto per i formaggi, soprattutto per quelli freschi. L’aumento delle vendite – che va dal 3,8% dei formaggi molli al 9,5% di quelli industriali – non compensa il crollo dei consumi fuori casa. Basti pensare che normalmente questo canale vale circa il 30% del fatturato del settore.

«Il confronto non è facile perché il valore aggiunto generato a livello horeca non è paragonabile a quello della vendita nei negozi – commenta Fabio Del Bravo, responsabile della direzione Servizi per lo sviluppo rurale di Ismea – ma più in generale il problema della chiusura degli esercizi pubblici è stato sottovalutato nell’analizzare l’impatto del Covid sull’alimentare».

Il conseguente aumento delle quantità di prodotto sul mercato ha portato a un calo delle quotazioni all’ingrosso. «L’indice dei prezzi medi all’origine del settore lattiero caseario cala del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno», continua Del Bravo. Ad esempio il Grana Padano è sceso dell’11% su base annua (7 euro al kg, Iva esclusa), il Parmigiano Reggiano del 20 (8,8 euro).

Così a cascata, se il fresco è in crisi, non va meglio per le quotazioni del latte alla stalla, giù del 5%. «Per le consegne di marzo – nota Ismea – gli allevatori italiani hanno mediamente percepito 37,6 euro/100 litri (Iva esclusa, senza premi), pari a quasi 3 euro/100 litri in meno rispetto a un anno fa». In sostanza i prezzi sono tornati all’inizio del 2017. E il picco della crisi è coinciso con il periodo primaverile, quando la produzione del latte è ai massimi; così i listini “spot” – cioè non relativi a forniture di medio e lungo periodo – sono scesi anche sotto i 30 euro.