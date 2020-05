Latte, Granarolo si rafforza nonostante il calo del fresco Il presidente Granarolo: abbiamo garantito il ritiro del latte ai nostri allevatori. La coop Granlatte chiude il 2019 con fatturato a 288 mln (+7%) di Giorgio dell'Orefice

Nel 2020 si punta a produrre 6,93 milioni di tonnellate di latte

«Nel corso dell’emergenza Coronavirus abbiamo continuato a lavorare come tutto il settore agroalimentare. Certo anche a noi è mancato il canale horeca, ma rimodulando il mix di prodotti più sulle esigenze della grande distribuzione siamo riusciti comunque ad assicurare uno sbocco di mercato per ingenti quantità di prodotto. Abbiamo garantito il ritiro del latte ai nostri allevatori e in questo modo abbiamo dato sicurezza alle nostre imprese».

È il quadro al tempo del Coronavirus tratteggiato da Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo e di Granlatte, la coop di allevatori che controlla Granarolo Spa (1,31 miliardi di euro di fatturato nel 2019) in occasione della presentazione dei dati di bilancio di Granlatte.

La coop ha chiuso il 2019 con fatturato a quota 288 milioni (+7%). Le quantità di latte conferito hanno raggiunto quota 6,475 milioni di quintali (+3,8%). Un trend positivo proseguito anche nei primi 4 mesi del 2020 (+12,3%) tanto che ha fine anno si stima di arrivare a tagliare il traguardo del 6,93 milioni di tonnellate (dai 4 milioni di pochi anni fa).

«La mission della nostra cooperativa – spiega Calzolari – è quella di valorizzare il latte dei soci nonostante la pesantissima emergenza. In poche ore è di fatto sparito il mercato horeca che per il nostro latte è importante soprattutto per i bar più che per i ristoranti. Mentre la grande distribuzione ha rafforzato i volumi assorbiti ma con un mix di prodotti per noi meno profittevole. Il tutto senza dimenticare che la pandemia è esplosa nel momento di maggior produzione degli allevamenti, la primavera. Insomma più latte e meno mercato che noi abbiamo comunque raccolto e trasformato a un prezzo medio di liquidazione di 48,21 euro a ettolitro Iva inclusa».



Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo e di Granlatte

State incrementando i volumi in un momento che non è favorevole al latte fresco...

Vero, dal 2010 il settore del latte fresco ha perso 420mila tonnellate ai causa dei minori consumi. Ma in totale controtendenza noi in questi mesi abbiamo recuperato un 7% di volumi su un mercato in calo e in una logica molto competitiva. Ci siamo riusciti con un grande sforzo di comunicazione e con un posizionamento di prezzo a 1,49 euro al litro che ci ha premiato