Latte, l’Antitrust dà il via libera all’accordo sul prezzo

Via libera dall’Antitrust sul Protocollo d’intesa della filiera lattiero-casearia, sottoscritto lo scorso 9 novembre, per la salvaguardia degli allevamenti italiani. Nel suo parere l’Autorità - secondo quanto si apprende- sottolinea che il Protocollo è finalizzato a sostenere «transitoriamente il reddito degli allevatori in una situazione di effettiva emergenza e di forte impennata dei prezzi. L’autorità auspica che al termine della durata dell’accordo siano ripristinate modalità di contrattazione che, pur nel rispetto dell’esigenza di garantire redditi adeguato agli allevatori, garantiscano un corretto confronto concorrenziale».

«L’autorità - si apprende - ritiene pertanto di formulare un parere non sfavorevole all’implementazione del protocollo d’intesa sottoscritto da tutti i principali operatori della filiera lattiero caseari e nei limiti di durata da questo stabilite». L’autorità - sottolinea il parere - «ha in passato più volte espresso il proprio orientamento contrario alla definizione di accordi interprofessionali che fissino il prezzo di vendita ribadendo tale posizione con specifico riferimento al settore lattiero caseari. In particolare - ricorda infine l’Antitrust - in tali occasioni l’autorità ha espresso preoccupazione per la circostanza che le modalità di contrattazione in Italia siano ancora sostanzialmente improntate alla vecchia logica dell’accordo interprofessionale ricordando come, in quanto tali, le modalità di contrattazione possano essere suscettibili di specifica valutazione da parte dell’autorità ai sensi della normativa antitrust».