Latte sardo, fondi al palo e pastori verso la piazza di Micaela Cappellini

(13683)

3' di lettura

Sblocco reale dei fondi. Abbattimento dei tassi di interesse, crediti agevolati. E prezzo del latte ad almeno 0,90 euro al litro. Secondo i pastori sardi, a nove mesi dalle proteste di strada, dopo i tavoli con l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini, nulla è stato risolto e tutto è ancora da sistemare. E questa mattina lo stanno dicendo direttamente alla ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, che a Cagliari ha voluto nuovamente riunire attorno a un tavolo le parti: i pastori, i produttori di pecorino romano che utilizzano il latte sardo, il Consorzio di tutela del pecorino, le associazioni del mondo agricolo e quelle del mondo industriale.

Era febbraio, quando i pastori scesero in piazza per chiedere di essere pagati di più: allora, per l’effetto combinato di un eccessivo aumento della produzione e del crollo dell’export verso gli Usa, il prezzo del pecorino romano era caduto a 5 euro e ai pastori venivano riconosciuti 0,60 euro per litro, meno del costo di produzione. Ci furono i fiumi di latte rovesciati in strada e le dimissioni del presidente del Consorzio, ci furono i tavoli regionali e le convocazioni al ministero. Poi, l’8 di marzo, le parti firmarono un accordo: prezzo del latte fissato a 0,74 euro al litro più conguaglio da farsi a fine novembre e un totale di 49 milioni di fondi - tra nazionali e regionali - a sostenere il comparto.

Cosa è successo, da allora? Lo riassume Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna: «La produzione 2019 di pecorino è stata al di sotto dei 270mila quintali fissati come tetto massimo del consorzio, da gennaio l’export verso gli Usa è tornato a crescere del 20% al mese e ora il pecorino romano è quotato 7 euro al chilo. Ma da quello che abbiamo capito, a fine novembre i produttori di pecorino non faranno nessun conguaglio sul prezzo del latte». Sul banco degli imputati ci sono soprattutto le cooperative, che rappresentano più o meno la metà dei 35 caseifici del pecorino sardo. Ad accusarle sono gli stessi industriali del formaggio: «Non hanno pagato nemmeno i 74 centesimi promessi al tavolo, loro», sostiene Antonio Auricchio, vicepresidente di Assolatte, che fin dall’inizio ha seguito le trattative per conto dei suoi associati. Ma anche gli imprenditori, del conguaglio, non ne vogliono sentir parlare: «Questo per il mondo del formaggio è un momento difficile - dice Auricchio - non possiamo concentrarci sulle divisioni interne, dobbiamo fare fronte comune contro un nemico molto più insidioso che sono i dazi di Trump. Il fatto che il pecorino romano sia stato esentato non vuol dire nulla: se tutto il comparto soffre, è evidente che le difficoltà si riverberano anche sul pecorino».

Se però c’è una denuncia che unisce tutti, pastori e produttori, è il tema dei fondi promessi e mai, di fatto, arrivati. Lo dice anche il presidente del Consorzio, Salvatore Palitta, lo stesso che aveva consegnato le dimissioni durante i giorni convulsi della protesta ma che subito dopo è tornato al suo posto: «A marzo il governo mise sul piatto 14 milioni di euro. I fondi sono stati sì sbloccati a luglio, ma il bando dell’Agea non è mai partito». All’appello mancano anche i dieci milioni stanziati giorni fa per gli accordi di filiera, i 5 milioni per i mutui e i prestiti sotto forma di abbattimento dei tassi di interesse e anche i 20 milioni di fondi della Regione. Ma si sa: a primavera ci sono state le elezioni in Sardegna, e d’estate il governo è cambiato.

Chi rimane fermo nelle proprie richieste sono i pastori. Che dopo le proteste si sono dati una rappresentanza diretta e si dicono pronti a tornare per le strade. «Il prezzo del pecorino è passato da 5 a 7 euro al chilo? - dice Gianuario Falchi, che insieme a Nenneddu Sanna oggi al tavolo rappresenta l’assemblea dei pastori di Tramatza - allora il prezzo del latte deve passare da 0,74 a 0,90». Ma prima ancora che nel prezzo, per i pastori il nodo cruciale è nel sistema del credito: «Tra dicembre e luglio si mungono le pecore e il primo assegno del latte di solito ci arriva a febbraio. Ma è tra agosto e novembre, che facciamo gli investimenti: con quali garanzie le banche ci possono fare credito, se non abbiamo certezza sul prezzo del latte?». Per i pastori, sono i tempi di pagamento e l’ammontare degli anticipi a non andare bene, a dover essere rivisti. Ed è su questo meccanismo che vanno investiti soprattutto, dicono, i fondi pubblici: «I pastori continuano a indebitarsi - dice - se andiamo avanti così questa volta non aspetteremo febbraio, per scendere in piazza».