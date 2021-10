Laudes Foundation lancia il progetto Built by Nature fondato sul legno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da una parte, la creazione di un network, capace di produrre gruppi trasversali di lavoro e risultati concreti, incrociando le competenze di alcune fra le organizzazioni big che studiano gli effetti del cambiamento climatico (e le relative soluzioni) e un gruppo selezionato di “front runners” del mercato del legno, cioè sviluppatori, progettisti, investitori, proprietari di beni e assicuratori, nonché decisori pubblici e amministratori impegnati davvero nel fare la differenza.

Dall'altro un vero e proprio “fondo di accelerazione”, finalizzato a supportare economicamente, con contributi anche importanti che vanno da 50mila a 250mila euro, consorzi di esperti all’avanguardia per lo sviluppo di progetti che superano gli ostacoli nella diffusione delle costruzioni in legno.

Il doppio impegno è della Laudes Foundation, fondazione di filantropia indipendente, nata ad Amsterdam per iniziativa dell’impresa familiare Brenninkmeijer e impegnata sul fronte della decarbonizzazione e del lotta alle crescenti disuguaglianze. Questa doppia attività (costruita in mesi di lavoro) è la base di un ambizioso progetto che si chiama Built by Nature e che viene lanciato oggi, alla vigilia della CoP26, con un goal preciso: passare dalle parole ai fatti in materia di riduzione dell'impatto delle costruzioni, attualmente responsabili di quasi il 40% delle emissioni di gas serra a livello globale. Se ci sono tante iniziative sparse per invertire rotta, infatti, nessuna lavora in modo sistemico e non si fa ancora abbastanza (o non nel modo giusto).

A spiegare, in un'intervista esclusiva al Sole24Ore, i contenuti del progetto Built by Nature è James Drinkwater, responsabile Built Environment della Laudes Foundation. «Il mercato delle costruzioni in legno rappresenta, oggi, nella maggior parte dei Paesi in Europa circa il 10% delle nuove realizzazioni - spiega -. Tuttavia ci sono città, ad esempio in Svezia, dove si è arrivati anche al 50%. Se questo obiettivo fosse raggiunto a livello globale, significherebbe poter diminuire le emissioni di CO2 in atmosfera del 3%. Una quantità equivalente alla decarbonizzazione dell'intero settore aereo».

Tutto questo è un beneficio indotto dalla materia prima, usata con l'expertise delle nuove tecnologie. «Il legno non è solo un materiale sostenibile perché permette di costruire edifici efficienti sotto l'aspetto energetico, ma anche perché crescendo in natura incamera CO2 e può essere usato in modo completamente circolare, montato e smontato. Questo genera una vera rivoluzione nel mercato, perché si passa dal fabbricato che non chiede energia per funzionare a quello che non produce un impatto negativo per il Pianeta. Accanto al legno, importanti sono le evoluzioni anche nell'uso basso emissivo dell'acciaio o del cemento. Fondamento per una nuova edilizia ibrida ad alta tecnologia, che è la strada del futuro».