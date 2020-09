Laura Biagiotti arruola gli artigiani del Lazio

Lavinia Biagiotti, classe 1978, è la terza generazione: a creare l’azienda è stata la nonna Delia, e il suo compleanno è il 12 ottobre, lo stesso giorno della nonna. La mamma Laura la faceva salire in passerella a tre anni, per averla vicina il più possibile. Quando è morto suo padre lei, appena diciottenne, non ha avuto dubbi: dedicarsi all’azienda di famiglia.

«La nostra è una moda creata dalle donne per le donne. Tanto cashmere, che occupa poco spazio, anche per gli abiti da sera. E le tasche, piccole, nascoste – come ha spiegato nella conferenza stampa in Campidoglio, accanto al sindaco Virginia Raggi – per mettere qualche piccolo oggetto che ci può servire». Una moda di alto contenuto stilistico, ma che non comprime. «La donna deve sentirsi libera nella giornata, non deve percepire l’abito come un vincolo». Libera, illuminante e durevole. Sono le parole che ha scelto per la prossima collezione, il filo rosso di tutte le collezioni Biagiotti.

Ora con l’aggiunta del “made in Centro”: «una produzione a chilometro zero, valorizzando la filiera del Lazio, i laboratori che ci sono sul territorio. Vogliamo creare valore qui, rafforzare il made in Italy che è una bandiera nel mondo». Le sarte, gli artigiani, i laboratori: «un valore da non perdere e anzi da rafforzare». Ma anche tanta ricerca, sempre più all’avanguardia: nei tessuti, nei dettagli preziosi, come i cristalli montati su una rete che lasciano l’abito leggero e morbido. «Materiali pregiati e naturali», con attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.

Lavinia, un nome latino scelto come omaggio alla tradizione, cita spesso una frase della mamma: «bisogna ogni volta ripartire da un foglio bianco». Una frase che è ancora più calzante dopo la chiusura dovuta al Covid, in una fase critica, in cui la pandemia condizionerà vendite e mercati ancora per mesi. Lavinia è presidente e amministratore delegato di Biagiotti Group. E dice con orgoglio di avere il 100% del capitale e di riuscire ad autofinanziarsi. Frutto di molto impegno, con le 30 collezioni che escono dall’azienda ogni sei mesi, tra abbigliamento, accessori, fragranze. I profumi, prodotti in collaborazione con Angelini, «sono un pilastro dell’azienda». Totalmente made in Italy, dalla produzione al vetro: «possiamo controllare la filiera ed esser più flessibili, circostanza importante in questa situazione congiunturale». Lo stesso vale nell’abbigliamento: «siamo in molti mercati, ma quello principale è l’Europa, specie la Germania. In questo periodo in cui è difficile spedire, un elemento favorevole».