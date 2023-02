Laurea honoris causa per Bonaria, il guru dei macchinari da test

Ascolta la versione audio dell'articolo

Brevetti, innovazione, investimenti e posti di lavoro.

Contributo ampio, quello di Luciano Bonaria allo sviluppo locale grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, attività pluridecennale che è valsa all’imprenditore piemontese il conferimento della laurea honoris causa in Ingegneria da parte del Politecnico di Torino.

Bonaria è il fondatore di Spea, Sistemi per l’elettronica e l’automazione, tra i leader mondiali nella nicchia dei macchinari di test per sistemi elettronici, dai telefonini ai circuiti per le auto ai sensori di ogni tipo.

La motivazione ufficiale cita «gli eccezionali contributi nell'ambito dell'ingegneria meccatronica come progettista di apparecchiature innovative di collaudo per schede e circuiti elettronici, oltre che come fondatore, amministratore delegato e presidente della società Spea, portando negli anni l'azienda a un ruolo di leadership tecnologica mondiale nel settore delle macchine di collaudo per circuiti e sistemi elettronici».

Nella sua Lectio Magistralis Bonaria ha illustrato il ruolo fondamentale dei ’macchinari di test’ per verificare la sicurezza di apparecchiature come microchip, Mems, sensori o batterie che hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana.