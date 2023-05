Laurea honoris causa a Giorgio Armani dalla Cattolica di Piacenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Al Teatro municipale di Piacenza, sua città natale, l’Università Cattolica ha conferito la laurea honoris causa allo stilista e imprenditore «per la dimensione internazionale del marchio, per l'approccio olistico alla sostenibilità, per la ricerca inesausta di miglioramento e per la consapevolezza della centralità dell'impresa nella creazione di valore condiviso».

La reazione di Armani

«Ci sono due cose che mi portano qui con grande emozione: ricevere ciò che mi avete voluto riconoscere e rivedere Piacenza», ha esordito Giorgio Armani. Dopo aver salutato affettuosamente le studentesse e gli studenti, Armani ha sottolineato «il valore doppiamente speciale» del titolo ricevuto dall'ateneo, «perché premia il mio ruolo di imprenditore, l'impegno e la passione» ma anche perché «mi viene conferito nella mia città natale, in un luogo magico che mi affascinava da bambino. Da Piacenza sono partito per Milano, ma le mie radici sono rimaste qui».Uomo d'impresa, creativo e innovatore, Armani è stato capace di una visione ideale e inedita, perseguita con determinazione, costanza e coraggio indispensabili per la realizzazione di un grande progetto, che ha portato alla costituzione di uno dei più importanti gruppi multinazionali del settore.

Loading...

Il messaggio del rettore Anelli

Un bilancio complessivo dell'opera di Giorgio Armani, ha detto il professor Franco Anelli (nella foto in alto, con Armani), rettore dell'Università Cattolica, potrebbe essere stilato a partire «dall'assunzione, in tutte le sue implicazioni, della dimensione problematica del tempo. La durata, per Armani, è una scelta che riguarda la forma e il contenuto: classicità delle linee e qualità della materia parlano di un prodotto pensato per resistere con disinvoltura all'esaurirsi di una collezione. Ma la novità della sua proposta ha a che fare con la sensibilità e la tempestività nell'interpretare attitudini, ruoli e funzioni dell'uomo e della donna contemporanea, senza forzature: “Essere se stessi, ma al meglio”. In questo senso si può parlare di classicismo di Armani, non come petitio principii, ma come prodotto di un'estetica innervata di tensioni dinamiche al modo della grande scultura classica; il frutto, nato quasi d'istinto e poi perseguito con coerenza, di un dialogo mobile e aperto con l'uomo». Nato a Piacenza nel 1934, Armani «è uno dei figli più illustri della città di Piacenza, che ne ha onorato l'immagine nel mondo», ha sottolineato il rettore.

Perché una laurea «economica»

«Dal 1975 ha raccolto la tradizione del saper fare italiano, che affonda le sue radici nel nostro territorio, nei mestieri e nelle opere di artigiani e operai della tessitura, della sartoria, del costume, per reinterpretarla e farla diventare un riferimento iconico universale», ha detto Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e giurisprudenza, leggendo le motivazioni del conferimento della laurea in Global Business Management «per la dimensione internazionale del marchio, per l'approccio olistico alla sostenibilità, per la ricerca inesausta di miglioramento e per la consapevolezza della centralità dell'impresa nella creazione di valore condiviso».«Armani ha creato un gruppo nel settore della moda e del lusso ai primi posti nel mondo, mantenendo il legame diretto tra azienda e fondatore e preservando la matrice originaria in scala globale», ha continuato la preside Fellegara.

Lo stilista e la storia dell’Italia

«Ha conservato, nel rinnovamento continuo richiesto dal modificarsi delle condizioni di contesto, un'intuizione originale e ha posto all'attenzione di un comparto determinante per l'economia del nostro Paese le molteplici implicazioni del suo permanere in una dimensione pienamente umana: dalla promozione del giusto trattamento delle persone che operano nella filiera, alla dedizione sociale; dall'impegno nella pandemia, alla responsabilità ambientale. La sfida al consolidato modello consumistico, dai vorticosi ritmi e dalla scarsa cura per la qualità e il bello, è il suo più recente impegno e testimonia la scelta di una dimensione economica che privilegia ciò che dura nel tempo e che non può prescindere dall'interrogarsi serio e autentico sulle ragioni etiche delle azioni».