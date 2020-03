Lavare la spesa, portare pacchi alimentari, isolamenti in hotel: come frenare il Covid-19

«Gli studi sulla ricostruzione filogenetica dei movimenti del virus mostrano che questo è arrivato in Europa ben prima e in maniera silente. In quel momento le condizioni epidemiche erano diverse, una maggiore comprensione del virus l'abbiamo avuta solo dopo».

Davvero non si conosceva abbastanza del virus? Eppure allora i cinesi avevano già adottato misure di contenimento strettissime. Forse i cinesi non avevano trasmesso all'Oms le informazioni in loro possesso?

«No, molto semplicemente negli altri Paesi non c'era l'evidenza epidemica. Nel momento in cui c'è stata la dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale da parte dell'Oms probabilmente si sarebbero dovute prendere misure conseguenti drastiche, ma qui c'è un problema di accettabilità sociale. Bisogna convincere la gente a rispettare determinati comportamenti».

Se condo lei la Cina ha violato le International Health Regulations non riferendo prontamente e adeguatamente la scoperta del nuovo virus?

«A me non risulta che non l'abbia riportata,ci sono stati ritardi determinati dalla struttura amministrativa e burocratica del Paese, ma mi sembra che l'amministrazione centrale si sia mossa con estrema decisione e con molta tempestività».

Osserviamo però che settimane prima della comunicazione ufficiale del governo cinese c'erano state le denunce dei medici (alcune tramite i social) - medici che in alcuni casi sono scomparsi insieme a giornalisti che si occupavano del Sars-CoV2 i cui video si trovano ancora in rete. E che inizialmente il governo cinese non ha confermato la trasmissione interumana, né ha detto che il virus fosse particolarmente contagioso e mortale, anche se nel frattempo prendeva misure molto severe per contenerlo. «È stato quello che è stato» dice Guerra. Secondo lui «la comunicazione tra la Cina e l'Oms è stata molto forte, subito il direttore generale è andato in Cina per sincerarsi della situazione. I ritardi, sa - non facciamo i complottari - quelli che sembrano ritardi sono determinati dal fatto che quando accade qualcosa del genere l'evidenza, la numerosità, la pericolosità di quello che avviene va diagnosticata. In maniera certa se le misure da applicare sono draconiane.

C'è inevitabilmente un ritardo temporale che non è dovuto alla disattenzione, ma semplicemente all'evoluzione epidemica e alla capacità di diagnosi e di interpretazione dei dati. Mi pare che la Cina si sia comportata in modo lineare. Quelle dei medici e dei giornalisti scomparsi sono notizie di seconda o terza mano. Non lo so, non sono stato in Cina, non so se ci sia stata lei».