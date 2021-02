Lavasciuga

1. QR Code

2. Classe di efficienza energetica (A-G) ciclo di funzionamento completo

3. Classe di efficienza energetica (A-G) ciclo di lavaggio

4. Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di funzionamento completo

5. Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio

6. Capacità di carico massima per ciclo di funzionamento completo

7. Capacità di carico massima per ciclo di lavaggio

8. Consumo di acqua ponderato in litri per ciclo di funzionamento completo

9. Consumo di acqua ponderato in litri per ciclo di lavaggio

10. Durata del programma di funzionamento completo a pieno carico

11. Durata del programma Eco 40-60 a pieno carico

12. Classe di efficienza della funzione centrifuga

13. Emissioni sonore e classi di emissioni sonore