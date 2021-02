Lavatrici

1. QR Code

2. Classe di efficienza energetica (A-G)

3. Consumo di energia in kWh per 100 cicli di lavaggio (nuovi standard)

4. Capacità di carico massima

5. Durata modalità Eco 40-60 a pieno carico

6. Consumo di acqua in litri per ciclo di lavaggio

7. Emissioni sonore e classi di emissioni sonore

8. Classe di efficienza della funzione centrifuga