Lavazza e la comunicazione sostenibile. Con Big Dream Small Impact le piazze più iconiche del mondo diventano dei set con un piccolo impatto di CO2.

Attenti al futuro del pianeta. Consumi consapevoli. Scelte responsabili per cambiare il mondo in cui si vive. Le famiglie italiane sempre più spesso cercano di definire i propri acquisti tenendo conto delle caratteristiche di minore impronta ambientale dei prodotti. Ma come valutare tutto quello che non si trova nella confezione?



Lavazza non si ferma al prodotto. Dopo l'introduzione della propria gamma di capsule a zero impatto di Co2**, anche la loro campagna di lancio segue la stessa filosofia.



Con Big Dream Small Impact, l'azienda torinese utilizza le più importanti piazze del mondo miniaturizzandole in modo da ridurre l'impatto ambientale della campagna.



I luoghi più iconici del pianeta fanno dunque da set per i caffè più iconici: le capsule Lavazza carbon neutral** in alluminio, compatibili con macchine Nespresso* Original, proposte nelle varianti Lavazza Qualità Oro, Qualità Rossa, Crema e Gusto, ¡Tierra! For Planet e Dek.



L'aroma inconfondibile delle migliori miscele arriva nelle case degli italiani: le nuove capsule Lavazza in alluminio compatibili con le macchine Nespresso* Original sono tra i primi prodotti Lavazza a essere a impatto zero CO2. Questo significa che tutte le emissioni annuali dei gas ad effetto serra relative ai volumi prodotti ed immessi sul mercato vengono compensate.



Il progetto selezionato per la compensazione delle emissioni di queste capsule è MADRE DE DIOS, nato in Perù con l'obiettivo di proteggere le foreste Madre de Diòs dagli insediamenti umani, preservando così il carbonio catturato negli alberi e proteggendo la biodiversità locale.



Da Times Square di New York, dove l'incrocio tra Broadway e la 7th Avenue crea uno dei luoghi più sfavillanti del mondo fino a Piccadilly Circus a Londra, punto di incontro tra l'avanguardia di Soho e lo stile classico di St. James, passando per l'immortale Piazza di Spagna a Roma, con l'iconica scalinata di Trinità de' Monti. Questi luoghi sono stati ricostruiti in miniatura e riprodotti con un realismo impressionante, in tutti i minimi dettagli. Dai pannelli pubblicitari rutilanti (che per l'occasione sono tutti dedicati alle capsule) alla fontana della Barcaccia di Pietro Bernini.





I video e le foto del progetto “Un grande sogno con un piccolo impatto”, la campagna di Lavazza mostrano le piazze in miniatura per sottolineare l'impegno della storica azienda italiana verso un mondo migliore.



La creatività di We Are Social ha anche coinvolto una personalità d'eccezione, la conduttrice e scrittrice Ema Stokholma. Da sempre attenta ai temi ambientali, Stokholma ha abbracciato l'idea di comunicazione di Lavazza e utilizzato una versione miniaturizzata di sé stessa per raccontare il progetto e l'impatto delle nuove capsule.



La maestria italiana, eccellenza del “saper fare”, ha ricreato questi mondi in scala ridotta, rendendo possibile quello che sarebbe stato impossibile. Guardando al piccolo, Lavazza è riuscita a fare le cose in grande e a condividere un importante messaggio, con un impatto inferiore rispetto a quello che avrebbe generato lo stesso intervento a grandezza naturale. Le miniature diventano così il simbolo dell'impegno di Lavazza per un mondo migliore.



* Lavazza non è affiliata, né approvata o sponsorizzata da Nespresso

**Lavazza compensa le emissioni di CO2 di questo prodotto. Scopri il nostro impegno su: www.lavazza.com/co2impact