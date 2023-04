Lavazza in Triennale per la seconda Coffee Defenders Reunion

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il nuovo spazio espositivo all'interno del Caffè Triennale, dopo il restyling curato dall'architetto Luca Cipelletti, appositamente pensato per installazioni temporanee dedicate a natura e sostenibilità, diventa il cuore pulsante della communitydei Coffee Defenders Lavazza , protagonisti della Reunion organizzata alla Milano Design Week.



Nella cornice della Triennale, Lavazza si fa portavoce dell'importanza delle relazioni umane in questo evento che coinvolge i Coffee Defenders valorizzandone l'impegno a sostegno di una distribuzione sempre più improntata al rispetto di pratiche sostenibili.

Il caffè diventa così strumento di rigenerazione e scambio nel rispetto di sostenibilità e qualità, in particolar modo considerando la rilevanza del “cambiamento di mano in mano”, a sottolineare esperienze e conoscenze che diventano valore fondante di un progetto di reale mutamento della cultura del caffè.



Lavazza ha selezionato insieme a Triennale, suo partner istituzionale con cui condivide l’approccio multidisciplinare della ricerca nelle arti visive e dei temi della sostenibilità, l'opera Terra-cotta, Plastic Pots and Chai and Chinese Hibiscus, di Lorenzo Vitturi. L'opera dell'artista veneziano è un'ulteriore prova dell'impegno nella promozione di una cultura del caffè sostenibile e inclusiva, segno tangibile dello stretto rapporto possibile tra arte e sostenibilità: l'importanza delle relazioni umane si unisce al patrimonio di esperienze di culture diverse, fondendosi grazie allo scambio di conoscenze in un'opera in grado di rappresentare la ricchezza della varietà umana.



Con questa opera l'azienda torinese sottolinea il suo impegno nel valorizzare l'arte per promuovere lo scambio di conoscenze tra culture diverse per un futuro migliore.

Questo progetto, per Lavazza, incarna a pieno lo spirito della gamma La Reserva de ¡Tierra!, che è un mezzo perfetto per diffondere la cultura del buon caffè in quanto nasce da un progetto internazionale di responsabilità sociale volto a migliorare le condizioni ambientali e le tecniche produttive delle comunità dei coltivatori di caffè. La qualità eccellente dei prodotti La Reserva de ¡Tierra! ha come principali promotori i cosiddetti Coffee Defenders, clienti Lavazza attivi sul territorio, che hanno scelto di sposare la filosofia che ruota attorno ai progetti di sostenibilità.



Al Piccolo di Milano, un teatro d'arte per tutti, il Direttore Comunicazione e Marketing Alessandro Borchini condivide in toto l'idea di interpretare la propria attività prendendosi cura delle persone e del mondo in cui viviamo. “Il Piccolo ha iniziato un percorso di autoanalisi al fine di identificare i cambiamenti necessari su temi quali la progettazione degli edifici, gli spostamenti degli spettatori e l'equilibrio fra lavoro e vita privata” ha detto Borchini, “sperimentando una serie di eventi e workshop partecipativi, coinvolgendo studiosi e pubblico locale nel processo creativo”.





Ivan Di Martino, responsabile beverage del Circle sottolinea l'interesse per la qualità dei blend Lavazza La Reserva de ¡Tierra!, che consentono di proporre ai clienti un viaggio alla scoperta del gusto nelle terre d’origine del caffè. Per Glauber Moraes di Big Store invece, la scelta dei prodotti Lavazza è stata semplice: “la gamma di miscele Lavazza La Reserva de ¡Tierra! è sicuramente tra migliori al mondo”, ci ha detto, “e si percepisce l'alta qualità e l'impegno nel promuovere la sostenibilità di questo prodotto”.

Ecco quindi come la sostenibilità possa concretizzarsi attraverso comportamenti che riducano l'uso di materiali inquinanti come la plastica. Comportamenti “zero waste”, il cui scopo sia la riduzione di quantità di materie prime utilizzate e quindi contenimento di ogni spreco. Come racconta Santiago Follonier, titolare di Deus Cafè, ricordando come i consumatori siano sempre più attenti a modalità di consumo sostenibile, soprattutto nelle scelte alimentari; quindi, anche quando si tratta di caffè.

Per Alessandro Pirinoli il caffè è un lusso quotidiano: il Managing Director di Compass sottolinea che “un consumo consapevole non può prescindere dalla conoscenza: provenienza, modalità di raccolta e lavorazione per poter scegliere un prodotto che è sì buono, ma anche giusto per tutti i lavoratori coinvolti partendo dal contadino fino alla distribuzione”. Essere un Coffee Defender Lavazza vuol dire anche sensibilizzare il cliente finale.



In Compass, il progetto “waste not 2.0” concilia l'implementazione di processi sempre più efficienti nella riduzione dello spreco con una collaborazione attiva con il Banco Alimentare, a cui vengono donate le eccedenze di produzione. E sono proprio le fasce più giovani di consumo, dalle scuole alle università, a mostrare il maggior grado di sensibilità per tutto ciò che è sostenibilità oggi.

“Nel nostro piccolo facciamo un grande lavoro nel cercare di sensibilizzare il cliente verso tutti i prodotti in plastica come cannucce, bicchieri e l'inutilità annessa a questi” raccontano al Circle ed è ancora al Piccolo - che è parte del progetto STAGES, in cui 14 realtà internazionali sono riunite nella realizzazione di processi produttivi teatrali sostenibili - che il caffè viene promosso come elemento di aggregazione. Ecco come è nato “il caffè del Piccolo va in scena”, un progetto condiviso con Lavazza in cui artisti e personalità sorseggiano le migliori miscele di caffè mentre si incontrano per raccontare storie.



Il tema della sostenibilità è universale e trasversale, e necessariamente condiviso per garantirci un futuro migliore. “La sostenibilità può essere intesa come una religione universale in cui tutti possiamo e dobbiamo credere”, secondo Circle. Lavazza dimostra, ancora una volta, come ci siano tutti gli strumenti per attivare pratiche di consumo sostenibili e di qualità. È bello sottolineare che tra i clienti, come già osservato da Big Store, esista già (nella maggior parte dei consumatori, tra i venti e i trenta anni) un'ampia consapevolezza sulle attenzioni necessarie per evitare gli sprechi.



Passione, consapevolezza e fiducia sono quindi i valori che i Coffee Defenders hanno l'opportunità di diffondere nel loro lavoro quotidiano. L'adozione delle miscele Lavazza La Reserva de ¡Tierra! è uno dei segni di come si possa proporre in modo concreto una cultura del caffè sostenibile in tutte le sue componenti, a difesa di produzione e consumi nel rispetto di valori e cultura condivisa lungo tutta la filiera del caffè. La Reserva de ¡Tierra! Cuba - che è nata nei territori di Cuba dove la Fondazione Lavazza sostiene le comunità locali, aiutandole ad adottare pratiche agricole per migliorare la qualità del caffè e a coinvolgere donne e giovani all'interno della filiera produttiva - dimostra come sia possibile un cambiamento sostenibile a garanzia di un futuro migliore. Questo nuovo prodotto è l'impegno di Lavazza per dimostrare la possibilità di unire il potenziale degli orizzonti consentiti dal presente come il certificato biologico e la tracciabilità grazie alla tecnologia blockchain) all'attenzione per il cambiamento e il rispetto dei valori umani nei processi di lavoro.