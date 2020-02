Lavinia Biagiotti: «La nostra moda sarà sempre più made in centro»

Finanziato un nuovo restauro per Roma

Il legame del mondo Biagiotti con Roma è passato anche da atti che hanno ricambiato la generosità creativa della città, ispiratrice anche del profumo bestseller “Roma”, lanciato nel 1988: nel 1998 la Scala Cordonata del Campidoglio, opera di Michelangelo Buonarroti, tornò al suo splendore dopo il restauro finanziato da Laura Biagiotti (per 550 milioni di lire dell’epoca, insieme all’azienda allora licenziataria del profumo, Procter & Gamble). Fu uno dei primi atti di mecenatismo da parte di un marchio della moda. Nel 2007 sempre Laura Biagiotti sostenne anche il restauro delle fontane di Piazza Farnese.

E con il nuovo decennio, il gruppo Biagiotti ha deciso di sostenere un nuovo progetto: quello del restauro delle otto tele monumentali di epoca barocca custodite nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Provenienti da San Pietro, ampie ben 30 metri quadri ognuna, non erano mai state restaurate prima. «Amo molto quella chiesa, ci andavo spesso con mia madre - spiega Lavinia Biagiotti - e credo che Roma avesse bisogno di un nuovo biglietto da visita, soprattutto per i turisti che vi arrivano dalla Stazione Termini, che si trova a poca distanza. Ogni tanto vado a vedere i lavori e mi incanto seguendo le mani dei restauratori. Anche ai tempi del restauro del Campidoglio andavo quasi ogni pomeriggio a visiatre il cantiere insieme a mia madre. Conservare l’arte è essa stessa una forma d’arte. E di sostenibilità».

Il progetto del “made in Centro”

Nella manifattura di Laura Biagiotti, distante poche decine di metri dal castello, lavorano oggi circa 50 persone. Ma molte di più, attraverso una rete di collaboratori, danno vita alle 70 collezioni complessive del marchio, da quella di occhiali al kidswear alla linea per la casa e ai profumi. «La prima scelta che ho fatto nel nuovo decennio è stata questa: lavorare con laboratori del Centro Italia, dunque del Lazio, ma anche delle regioni messe in difficoltà dal sisma come le Marche e l’Umbria. L’80% della produzione Biagiotti sarà più di Made in Italy, sarà Made in Centro.

È un impegno per la sostenibilità, bellissima e oggi diffusissima parola, non solo legata all’ambiente ma che deve coinvolgere anche le persone - prosegue -. Saremo poi davvero a km zero, perché lavoreremo con laboratori della Tiburtina Valley, la zona industriale che si estende a poca distanza da qui, un cluster di ricerca con eccellenze nel campo aerospaziale e farmaceutico. Anche questo è fare innovazione, non solo puntare sulla digitalizzazione».

La Ryder Cup e gli investimenti nel territorio

Ma Lavinia Biagiotti sta lavorando anche a un altro, persino più importante progetto per il “suo” territorio: la Ryder Cup, torneo di golf biennale che contrappone Stati Uniti ed Europa, fondato nel 1927 e terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di Calcio, nel 2022 per la prima volta sarà in Italia, ospitata proprio al Marco Simone. L’edizione 2018, che si è tenuta in Francia, ha generato un indotto di oltre 235 milioni di euro, portando nel Paese un milione di giocatori.