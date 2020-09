Lavinia Biagiotti, la sfilata romana celebra rinascimento e mecenatismo Una collezione eclettica in piazza del Campidoglio, in anticipo rispetto alla fashion week milanese, con spettacolo di musica e danza. E con l’annuncio del restauro della Fontana della dea Roma ,in partnership con Intesa SanPaolo di Angelo Flaccavento

La parola d'ordine, nella moda che si appresta a vivere uno dei suoi topici consessi stagionali in condizioni quanto mai incerte - e con la contezza che una fashion week come video festival è cosa poca e inane - è ripartenza. O rinascita. C'è voglia di ottimismo, con le comprensibili forzature del caso: senza l'urgenza di osare nonostante tutto, la moda italiana non sarebbe proprio esistita. Adesso va rifondata, con una diversa consapevolezza.

Lavinia Biagiotti Cigna parla di nuovo rinascimento romano e inaugura la stagione delle sfilate presentando la nuova collezione, per la prima volta nei cinquantacinque anni di storia del marchio fondato dai genitori, proprio nella Città Eterna, invece che a Milano. Una sfilata-evento dalla simbologia forte, resa possibile dalla collaborazione della municipalità capitolina: al tramonto, sulla piazza del Campidoglio, intorno alla statua equestre di Marco Aurelio, con un omaggio sonoro a Ennio Morricone e performance finale di Eleonora Abbagnato e le ballerine del Teatro dell'Opera di Roma. E, a latere, la sponsorizzazione, d'accordo con Intesa SanPaolo, del restauro della Fontana della dea Roma, perché senza mecenatismo che rinascimento è?

La sfilata è spettacolare, ma non c'é nulla di invasivo o inutilmente grandioso come una passerella o una quinta scenica. È la bellezza del luogo, cosí ricco di strati di storia come solo a Roma, a offrire un contesto che nobilita abiti per il resto alquanto semplici, pensati per una dimensione quotidiana; abiti che non gridano moda. «Ci siamo lasciati a porte chiuse, ci ritroviamo in piazza. Il sipario si alza e la vita ricomincia» racconta la Biagiotti, sintetizzando in una immagine immediata lo sconvolgimento di questi sei mesi, iniziati con una sfilata a porte chiuse nel momento critico e risolti en plein air, in una celebrazione di bellezza come speranza, a chilometro zero - il gruppo Biagiotti ha sede a Guidonia, e made in centro è il suo mantra. Aggiunge, «il Made in Italy è l'enzima del paese».

Senza l'industria della moda, una voce importante del bilancio italiano verrebbe a mancare. La voglia di ripartenza è in una sfilata che apre in bianco, colore simbolo della maison, per illuminarsi di tinte vivaci, mentre le linee aeree e staccate dal corpo - altra cifra ricorrente - diventano ora corte, ora danzanti, ora strutturate. Non tutto, ma di tutto: un eclettismo compatibile con i tempi e le condizioni in cui questi abiti sono stati pensati, creati, prodotti. Vincente è il bianco vaporoso, perchè se rinascita deve essere, che la si possa scrivere senza limiti, sondando le infinite possibilità di una pagina intonsa, anche solo metaforicamente.