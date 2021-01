Lavinia Fuksas, gioielli sostenibili e made in Italy per consumatori internazionali La designer e imprenditrice punta su metalli certificati e pietre conflict free, su qualità e personalizzazione per conquistare un pubblico che voglia comprare «meno ma meglio» di Marta Casadei

«Spero che i consumatori comprino sempre meno, ma si concentrino su prodotti migliori dando un valore nuovo a ciò che acquistano. Io, per il mio brand, ho scelto di puntare proprio sulla resistenza al passare del tempo e su una creatività che ben rappresenta me e il mio background culturale». A parlare è Lavinia Fuksas, imprenditrice e designer - con una formazione trasversale in economia, moda e architettura tra Milano, Parigi e New York - che ha deciso proprio nel 2020 di dare vita a un progetto «costruito interamente da sola e autofinanziato» e di sbarcare nel mondo della gioielleria.

Ne è nato un brand - che porta il suo nome - di gioielli unisex di fascia alta: orecchini, anelli, bracciali e collane in oro, pietre e resine che partono da un entry price di 800 euro e possono arrivare a decine di migliaia di euro. «La collezione è creata e prodotta tra Roma e Arezzo ed è improntata al concetto di fatto bene che appartiene proprio al made in Italy». C’è poi il tema della sostenibilità, che secondo Fuksas non è solo un trend momentaneo ma un concetto fondante del proprio approccio creativo e produttivo: «I miei gioielli sono fatti tutti con materiali certificati, pietre conflict free, nel rispetto dell’ambiente e dei lavoratori. Ma il concetto che vorrei trasmettere attraverso di loro è più complesso: è quello di valorizzazione a lungo termine dell’oggetto. Per questo, nel mio atelier, faccio un lavoro di upcycling rivisitando pezzi dei clienti e aggiungendo loro qualcosa».

Le richieste di rivisitazione, così come quelle di personalizzazione, sono in aumento: «Il bespoke è un trend in crescita, a cui vorrei dedicarmi sempre di più», dice. E infatti sul sito, che quest’anno è stato inevitabilmente il punto di contatto privilegiato tra brand e clienti, viene segnalata la possibilità di customizzare ogni pezzo, dai metalli alle pietre, a seconda delle esigenze dell’acquirente.

Il brand è stato lanciato nella seconda parte di un anno complicato, quello del Covid-19, ma sta avendo i primi risultati positivi: «I mercati asiatici, fortemente industrializzati, non solo amano la creatività italiana ma sono sempre più affascinati dalla storia e dalla riscoperta di tecniche di lavorazione artigianale. Tra i mercati interessati al prodotto Fuksas annovera anche il Medio Oriente, con una prevalenza degli Emirati, e l’Europa, con una presenza concentrata in particolar modo in Italia e Francia. Nel futuro potrebbero esserci anche gli Usa: «Un mercato interessante, a patto di trovare il rivenditore giusto».