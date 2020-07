«Lavorar cantando», per i 50 anni dello Statuto e i cento anni dalla nascita di Brodolini

avvenuto nel ’68, durante uno scontro con la polizia per la protesta dei contadini, che costò la vita a due manifestanti. Con gli operai di una fabbrica occupata, la Apollon, Brodolini trascorse in strada la notte di San Silvestro del ’68 a via veneto, nel cuore della Dolce vita. Lo Statuto dei diritti è l’eredità morale del politico di Recanati. «Con l’approvazione dello Satuto dei lavoratori - sottolinea Giorgio Benvenuto - è stato dato un segnale di unità, nel momento in cui non si poteva essere divisi.

L’adesione di Cisl e Confindustria

Per Benvenuto Brodolini, malgrado il breve ministero, ha lasciato dei segni straordinari: dall’intervento sulla sperequazione dei salari tra nord e sud, alla creazione delle premesse per portare a casa lo Statuto: una proposta che si era arenata anche con il governo Moro-Nenni. A Carlo Donat Cattin, democristiano, va riconosciuta la scelta lungimirante di confermare la squadra voluta dal socialista Brodolini lasciando al loro posto, Gino Giugni, Federico Mancini e Tiziano Treu. «Giugni fu un grande mediatore - sottolinea Giorgio Benvenuto - riuscì a superare anche le resistenze della Cisl che voleva delegare tutto al contratto. Alla fine lo Statuto trovò l’adesione di tutte le sigle sindacali e di Confindustria, allora presieduta da Angelo Costa». Resta sul “varo” dello Statuto anche l’ex sindacalista ed economista Giuliano Cazzola. «Per quanto mi riguarda, ricordare quell'evento è motivo di orgoglio perché posso affermare: “'io c’ero'”. Ero componente della segreteria nazionale della Fiom, dove per anni ho avuto l’opportunità di lavorare con leader sindacali che non appartengono solo alla storia ma alla leggenda, come Bruno Trentin, Pierre Carniti e Giorgio Benvenuto. In quel ruolo partecipai al rinnovo del contratto dei metalmeccanici del 1969, che, soprattutto nelle norme riguardanti i diritti sindacali, anticipò lo Statuto. Ho incontrato Brodolini due volte - dice Cazzola - una fu al congresso della Cgil del ’69, dove era arrivato, come disse, «in tempo per spegnere le luci» poco prima di partire per la Svizzera dove è morto. In quell’occasione Brodolini ricordò che chi sceglie i suoi amici sceglie anche i suoi nemici. E lui aveva scelto i suoi carissimi».

Renato Brunetta, dall’80 al ’95 presidente della fondazione Brodolini, cita una frase dell’ex ministro recanatese: «Giacomo Brodolini diceva, che un ministro socialista sta da una parte sola, quella degli operai. È un’affermazione che nel tempo è diventata la mia bussola».

Il Brodolini privato