Lavorare nella moda, un sogno che promette 94mila posti di lavoro: ecco i corsi che formano le figure professionali più richieste dalle aziende

“Amo i sogni, amo sognare in grande, ma è importante che i ragazzi abbiano ben presente il percorso che si troveranno davanti. Bisogna pensare che questo lavoro è fatto spesso di business oltre che di creatività”. Lo racconta Giuliano Calza, Creative Director e Founder di GCDS, chiamato da Istituto Marangoni Milano a guidare gli studenti dei primi anni del triennio di Fashion Design, Fashion Styling e Fashion Business in qualità di Mentor per il prossimo anno accademico, per condividere con loro la sua esperienza a 360 gradi nel mondo della moda.



Un'esperienza unica che aiuterà i giovanissimi che sognano di lavorare nella moda a mettere a fuoco da subito le proprie specificità e ad avere un quadro completo di cosa significa inserirsi in un comparto che solo in Italia conta su un fatturato che arriva ai 100 miliardi di euro, destinato a crescere grazie anche all'avvento delle nuove tecnologie.



Con oltre 66mila aziende infatti, il settore moda italiano ha una domanda di posti di lavoro che supera di gran lunga l'offerta: Unioncamere prevede tra le 63mila e le 94mila nuove assunzioni di professionalità specializzate entro il 2026.



Ma quali sono le figure più ricercate e quali i corsi da frequentare per avere una formazione che va incontro ai bisogni delle aziende?



Quella del Fashion Designer rimane una delle figure più ricercate, perché al suo interno comprende tutte quelle professionalità che che vanno a completare quella del Creative Director all'interno della unit creativa di un'azienda moda: secondo un'indagine di smi Sistema Moda Italia, la difficoltà di reperimento di personale per l'ufficio stile e prodotto sarebbe molto elevata (77/100) proprio a causa di una formazione insufficiente dei candidati.



Un'altro settore che offre grandi prospettive di impiego è quello del Fashion Business legato al digitale, con la recente espansione dei canali retail e delle nuove tecnologie che offrono nuove e interessanti opportunità di vendita per le aziende e che ormai devono necessariamente far parte della strategia commerciale omnicanale di qualunque marchio. Le nuove tecnologie sono centrali per chi vuole lavorare nella moda dell'oggi e del domani: dal Metaverso (Istituto Marangoni è stata la prima scuola nel mondo a sviluppare un proprio metaverso in cui far vivere progetti digital e phygital) all'uso dell'Intelligenza Artificiale da applicare all'intero processo produttivo, dal design alla prototipia, guardando ai vantaggi economici e di sostenibilità ambientale.



Importantissimo, poi, è concretizzare la formazione scolastica con esperienze in collaborazione con le aziende, che aiutino i futuri professionisti del settore a trasformare le loro conoscenze in competenze reali, come sottolinea Paolo Bastianello, presidente del Comitato Education di Confindustria Moda. Un lavoro che Istituto Marangoni porta avanti da sempre grazie alle partnership con i più importanti brand del lusso: solo nell'anno scolastico 2022/2023 gli studenti che hanno frequentato la scuola di Milano hanno potuto lavorare a stretto contatto con brand come Tod's, N°21, Valentino, Woolmark, Santoni, con cui hanno potuto sviluppare progetti speciali nei campi del fashion design, dello styling e di business e comunicazione.



Per chi volesse lavorare nella moda e non avesse dubbi su quale percorso intraprendere mettendo d'accordo inclinazione e opportunità di carriera, l'ufficio orientamento di Istituto Marangoni è aperto anche tutto agosto: qui il form per prenotare un colloquio gratuito.