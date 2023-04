Settimana corta sì ma a stipendio invariato. Solo un lavoratore su 10 accetta tagli in busta paga

Ascolta la versione audio dell'articolo

Settimana corta sì, ma senza toccare lo stipendio. Sembra questo il binomio che piace ai lavoratori italiani, mentre cresce il dibattito sulle ipotesi di sperimentare anche nel nostro paese nuove modalità organizzative. «Il mondo del lavoro è in rapida evoluzione e stiamo vivendo oggi un vero e proprio cambiamento del paradigma culturale - dice il country manager di The Adecco Group Italia, Andrea Malacrida -. Se l’idea della settimana lavorativa di 4 giorni, per quanto affascinante, può dimostrarsi un progetto di difficile applicazione, risulta comunque evidente la sua assoluta rilevanza nel dibattito contemporaneo».

Niente tagli di stipendio

Nella ricerca Global Workforce of The Future di The Adecco Group, rafforzata da un’ulteriore indagine svolta sui canali social, che ha coinvolto più di 2 mila persone, ben il 66% di chi è interessato alla settimana lavorativa breve dice che sarebbe disponibile solo a parità di salario. Solo il 10% accetterebbe con una decurtazione dello stipendio. Il 18%, invece, sarebbe disponibile a lavorare un’ora in più gli altri giorni per avere la settimana breve.

Tutto questo, in un quadro in cui il 61% dei dipendenti ritiene che il proprio salario non sia sufficiente per affrontare l'aumento dei prezzi dettato dall'inflazione.

Cosa c’è dietro l’interesse

L’interesse verso la settimana di 4 giorni è comunque molto forte, tant’è che guarda con favore alla misura oltre il 70% dei lavoratori intervistati. Perché? Tra le risposte c’è il fatto che migliorerebbe il benessere mentale senza avere ripercussioni negative sulla produttività. La sfida del mercato del lavoro contemporaneo, in cui la discussione sulla settimana lavorativa breve trova il perfetto habitat, è infatti quella di sviluppare proposte e strumenti che mettano al centro le persone e garantiscano regimi di lavoro flessibili.

L’attrazione dei talenti

Questo sarebbe anche un modo per attrarre i talenti: il 75% dei lavoratori italiani è propenso a rimanere in azienda o a sceglierne una quando viene percepito l’interesse del datore di lavoro verso il benessere del dipendente. «Il modo in cui si percepisce il lavoro sta cambiando - interpreta Malacrida - e, sempre di più, i dipendenti sono attenti al bilanciamento con la vita privata. In un mercato del lavoro molto dinamico come quello che vediamo oggi, diventa perciò centrale per le aziende sviluppare politiche che mettano al centro la flessibilità, anche con lo scopo di attrarre e trattenere i talenti».