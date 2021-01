Lavorare nel retail, beni di consumo e lusso: ecco chi assume Gli annunci selezionati da LinkedIn per una carriera fra i marchi dei tre settori. Opportunità dalle vendite alla progettazione, in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie



Responsabili di grandi magazzini ma anche baristi e cuochi. Motion graphic designer o anche store manager nei negozi di moda. Anche in questa difficile fase caratterizzata dalle misure restrittive casa lockdown, molte importanti aziende del lusso, della grande distribuzione e dei beni di consumo stanno cercando personale per essere più efficienti e competitivi sul mercato. Opportunità importanti, soprattutto per chi ha esperienza consolidata nel settore e alte competenze maturate, ma anche per chi magari è ancora in una fase di crescita.

Ciò che vi proponiamo qui è un elenco di posizioni aperte, nella rubrica in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie. LinkedIn è la piattaforma social specializzata nel recruiting, ricerca personale, formazione e lavoro, in cui potrete trovare direttamente il link per candidarvi alle posizioni indicate dalle società qui citate.

RETAIL

Ikea seleziona nuove risorse, inclusi customer relations manager, logistics team leader e kitchen production responsible;

Eurospin è alla ricerca di più di 120 lavoratori in tutta Italia, tra i quali impiegati ufficio riordino, banconisti bar e cuochi;