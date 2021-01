Lavoratori autonomi, proroga a tutto il 2021 per l’esonero sui contributi

Attualmente ci sono diverse ipotesi allo studio: si pensa di assicurare 18 settimane di proroga della cassa Covid (gratuita) alle sole imprese del terziario, ovvero dei settori coperti in precedenza dalla cassa in deroga o dal Fis, lasciando una proroga di 4 settimane alle imprese che utilizzano la cassa ordinaria - industria, edilizia-, che al termine dell’utilizzo sarebbero nuovamente libere di licenziare (il blocco dei licenziamenti è in vigore fino al 31 marzo).

La misura è ancora allo studio dei tecnici dei ministeri del Lavoro e dell’Economia che stanno valutando anche le coperture; non è escluso che per le imprese industriali e dell’edilizia non vi sia alcuna proroga, e dal 1° aprile possano utilizzare la cassa ordinaria, avendo azzerato il contatore, per un totale di 52 settimane nel biennio mobile. Circa 4 miliardi del Dl Ricoveri dovrebbero poi servire per assicurare le coperture all’Inps per il 2021 sul versante dei pagamenti di Cigo e Naspi.

Ristorazione, persi 578.000 posti di lavoro. Fatturato -10 mld

Contratto di solidarietà difensiva

Un altro strumento su cui il governo punta - per ridurre l’impatto dei possibili licenziamenti che arriveranno alla fine del blocco - è il contratto di solidarietà difensiva, che si vorrebbe rendere più appetibile riconoscendo uno sconto contributivo alle imprese e diminuendo la percentuale che viene persa dai lavoratori (alzando i massimali), e calcolando una riduzione oraria su base mensile (eliminando l’ipotesi di riduzione giornaliera o settimanale).

Il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, ne ha parlato nell’incontro di ieri con i sindacati e le imprese al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori (aggiornato al 25 gennaio), annunciando che queste misure dovrebbero entrare nel Dl Ristori, insieme alla proroga della Naspi, al rifinanziamento dei fondi interprofessionali per agevolare la formazione dei lavoratori, al rifinanziamento del Fondo volo per il proseguimento della cig per i lavoratori aeroportuali e a nuovi fondi per assicurare l’incremento del 10% dell’integrazione al reddito per i lavoratori dell’Ilva in amministrazione straordinaria.