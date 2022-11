Lavoratori in Cigs: la formazione obbligatoria punta al reimpiego

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sviluppare le competenze dei lavoratori per agevolarne il riassorbimento nell’azienda di provenienza o incrementarne l’occupabilità in vista di una eventuale ricollocazione in altre realtà lavorative. È lo scopo dei progetti formativi o di riqualificazione previsti per i lavoratori in cassa integrazione staordinaria dal Dm Lavoro del 2 agosto 2022, entrato in vigore il 29 settembre, con il quale ministero ha dato seguito alla previsione dell’articolo 25-ter, comma 4, del Dlgs 148/2015, in materia di condizionalità.

L’articolo 25-ter è stato introdotto nel decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 202, della legge 234/2021) e poi modificato dall’articolo 23, comma 1, lettera h), del Dl 4/2022. La norma, sul presupposto dell’importanza delle politiche attive, onera i beneficiari delle tutele straordinarie di sostegno al reddito ad aderire a iniziative per la formazione e la riqualificazione, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze, in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.

I lavoratori coinvolti

Le misure di sostegno al reddito che impongono, ove previsto, l’onere formativo sono unicamente quelle riferite alla Cigs, ai trattamenti straordinari assicurati dai Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi e territoriali (articoli 26, 27 e 40 del Dlgs 148/2015), oltre che al Fis (articolo 29).

L’obbligo della formazione - precisa il decreto ministeriale - può nascere da una legge o, convenzionalmente, nell’ambito dell’accordo con le parti sociali, sottoscritto nella procedura di consultazione sindacale prevista dall’articolo 24 del Dlgs 148/2015, tenuto conto che l’intervento di sostegno al reddito si basa, laddove previsto, non soltanto sull’impegno aziendale al rispetto del programma, ma anche sull’obbligo del lavoratore, beneficiario del trattamento, di partecipare alle misure di politica attiva in base al principio di responsabilizzazione.

La mancata partecipazione dei lavoratori coinvolti, senza giustificato motivo, alle iniziative a carattere formativo comporta infatti, come prevede l’articolo 25-ter del Dlgs 148/2015, l’irrogazione di specifiche sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento fino alla sua decadenza (le modalità e i criteri delle sanzioni saranno definiti da un ulteriore decreto del ministero del Lavoro).