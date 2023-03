Lavoratori extracomunitari, il click day il 27 marzo. Procedure semplificate, ecco le regole

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il debutto delle semplificazioni previste per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori extracomunitari avverrà con le domande che saranno presentate al click day del 27 marzo. Il decreto legge 20/2023 approvato dal Consiglio dei ministri e in vigore dall’11 marzo (Gazzetta ufficiale 59 del 10 marzo), rende strutturali gli snellimenti introdotti a giugno 2022 dal Governo Draghi (con il Dl 73/2022) e ne aggiunge di nuovi, in particolare per il settore dell’agricoltura, che potrà contare su un meccanismo di scorrimento in base al quale le richieste non accolte saranno esaminate in via prioritaria nell’ambito dei successivi decreti flussi, senza bisogno di ripresentare la domanda.

L’obiettivo è far fronte, in tempi brevi, alle esigenze di manodopera delle imprese. Nelle settimane successive al click day, dovrebbe quindi arrivare un nuovo decreto flussi con quote di ingressi aggiuntivi che saranno definiti sulla base delle domande respinte, perché eccedenti rispetto a quanto previsto dal decreto flussi 2022 (Dpcm del 29 dicembre 2022), al quale si riferiscono le istanze in partenza il 27 marzo.

Procedure più semplici

Con il Dl 20/2023, dunque, sono entrate a regime le semplificazioni procedurali previste dal Dl 73/2022 che, essendo state introdotte a fine giugno 2022, avevano avuto un impatto limitato sulle domande presentate nel 2022 e riferite al decreto flussi 2021.

Tra le agevolazioni previste, ad esempio, c’è la possibilità per i lavoratori extracomunitari di essere impiegati subito dopo aver ottenuto il nulla osta e senza aspettare la firma del contratto di soggiorno (Dl 20/2023, articolo 2, comma 1). In teoria, dovendosi il lavoratore trovare all’estero – in base alla normativa italiana– la possibilità di lavorare scatta solo dopo l’ottenimento del visto e l’ingresso nel nostro Paese. Nella pratica però, spesso i lavoratori si trovano già in Italia , e la possibilità di lavorare con il nulla osta è una semplificazione utile ai datori interessati ad assumerli.

Il rilascio del nulla osta dovrà avvenire in 30 giorni (anziché 60) e quello del visto in 20 giorni (anziché 30). L’accorciamento dei termini era stato previsto dal decreto legge 73/2022 anche per gli ingressi del 2023. Il Dl 20/2023 non ripropone questa disposizione ma è possibile che a questa “svista” si possa rimediare durante la conversione in legge (il Dl ha iniziato il suo iter parlamentare al Senato, in commissione Affari costituzionali).