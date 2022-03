Lavoratori extracomunitari, rush finale per 69.700 ingressi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ipotesi riapertura per il decreto sui flussi migratori varato a fine 2021. A causa della guerra in Ucraina e della conseguente ondata di profughi, il 4 marzo il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha auspicato che siano introdotte deroghe urgenti in modo da favorire l’ingresso in Italia di cittadini ucraini e consentire loro il lavoro, viste anche le richieste in questo senso già arrivate da operatori del settore turistico.

In seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’Onu stima che i profughi siano tra 2,1 e 2,2 milioni, di cui 1,3 milioni nella sola Polonia. In Italia finora sono arrivate dall’Ucraina 23.872 perosne, ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi, soprattutto donne (12mila) e bambini (9.700).

I profughi ucraini potranno lavorare in Italia anche solo con la richiesta di permesso di soggiorno presentata in Questura, come ha comunicato il Viminale nella circolare ai prefetti diffusa l’8 marzo. «Ciò potrà avvenire - ha sottolineato Draghi - in deroga alle quote del decreto flussi, sia in forma autonoma che stagionale».

In attesa di eventuali sviluppi, il 17 marzo scade appunto il termine previsto per le domande di ingresso dei lavoratori extracomunitari secondo l’usuale procedura online legata al decreto flussi, mentre per i profughi la Ue attiverà una protezione temporanea di carattere umanitario.

Contingente raddoppiato

In “palio” con il decreto «flussi» 2021, il Dpcm del 21 dicembre scorso, ci sono 69.700 posti per lavoro: 42mila per stagionali; 20mila per lavoratori subordinati in edilizia, turismo e autotrasporto; 700 per autonomi; 7mila, infine, per conversione di altri permessi, ad esempio per studio, tirocinio e formazione professionale. Porte aperte, dunque, a un numero di lavoratori extracomunitari più che doppio rispetto a quelli ammessi negli ultimi anni: dal 2015 in poi, i decreti flussi hanno ammesso un numero fisso di 30.850 lavoratori, prevalentemente stagionali.