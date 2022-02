Lavoratori somministrati: più 93mila contratti in un anno, ma c'è il rischio stop

La seconda è il vincolo fissato con la conversione in legge del Dl 146/2021: la possibilità di mandare in missione a tempo determinato i lavoratori assunti dalle agenzie a tempo indeterminato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, sopravviverà solo fino al 30 settembre 2022.

«Per far fronte alla nuova scadenza fissata con il decreto fisco-lavoro – spiega Marco Valentini, direttore dell’ufficio legale di Sgb Humangest – abbiamo due alternative per i lavoratori che abbiamo assunto a tempo indeterminato e sono in missione a termine: proporre alle aziende lo staff leasing, ovvero la somministrazione a tempo indeterminato, o destinare il lavoratore a un’altra azienda utilizzatrice. Se queste due strade non fossero percorribili, questi lavoratori rientrerebbero nella disponibilità dell’agenzia».

Secondo Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro (l’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro), «l’emendamento approvato con la conversione in legge del decreto 146/2021 è sbagliato per più ragioni. La prima è che mette a rischio oltre 100mila lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, senza che vi sia un beneficio per nessuno. La seconda sta nelle motivazioni che collegherebbero questo emendamento al cosiddetto decreto “dignità”. Quello è intervenuto elevando i vincoli e i limiti per i contratti a termine, con il risultato di velocizzare la stabilizzazione di chi ha competenze spendibili e di aumentare, però, il turn over per i lavoratori più fragili. Questo emendamento apre al rischio di un turn over anche per chi ha un contratto a tempo indeterminato».

Qualche novità potrebbe arrivare dal tavolo con le parti sociali e con i componenti delle commissioni Lavoro di Camera e Senato voluto dal Sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini. «É una iniziativa che apprezziamo - continua Alessandro Ramazza - confidando che si possa presto risolvere un problema che non c’era, ma che il legislatore ha voluto aggiungere a quelli che il mondo del lavoro di suo già ha. Nonostante vi sia piena concordia tra Assolavoro e i sindacati nel considerare il nuovo vincolo introdotto dal decreto fisco-lavoro un errore che danneggia tutti, in primis i lavoratori, il legislatore tarda a ravvedersi».